Fifa 18 | anche il Parma Calcio sbarca nel mondo degli eSports!

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” : le soluzioni! C’è anche ICONA base garantita! : EA Sports ha attivato il 15 marzo ed il 29 marzo quattro Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” nella sezione denominata “Miglioramenti” Vediamo insieme requisiti, premi e soluzioni, di tali Sfide SBC AGGIORNAMENTO 82 – 85 SBC AGGIORNAMENTO 84 – 87 SBC AGGIORNAMENTO 86 – 89 SBC AGGIORNAMENTO ICONA base Al completamento di queste 3 SBC […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa ...

Fifa del Lupo : nuovi pro-player anche per Cagliari e Livorno - ora a chi tocca? : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Russia 2018 - ora è ufficiale anche per la Fifa : sarà un mondiale con la Var : 'Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto.

Fifa 18 : anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! : Dopo Roma e Sampdoria un’altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale: L'articolo Fifa 18: anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di ...

Fifa 18 : disponibili 5 nuovi MOTM per i match di coppa : c’è anche Donnarumma! : EA Sports ha rilasciato nella notte 5 carte MOTM, “Man of the match” per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle coppe nazionali, fra cui la FA Cup e la coppa Italia Ecco la lista dei giocatori selezionati: Fernando Llorente Angel Di Maria Gianluigi Donnarumma Guillaume Hoarau Anderson Talisca Le card saranno disponibile nei […] Leggi l'articolo Fifa 18: disponibili 5 nuovi MOTM per i match di coppa: c’è ...

Un po' di Fifa qua? Rivincita Lukaku - fidatevi di lui : è anche meglio di Kane : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

EA Sports allunga di un giorno la Weekend League in Madden’18. Speranze anche per Fifa? : Con un messaggio pubblicato sul forum ufficiale EA Sports ha comunicato che la Weekend League di Madden’18, il gioco di Football americano della software house canadese, a partire dalla prossima settimana verrà allungata di un giorno e prenderà il via il giovedì sera alla 22:30 ora italiana, anziché il venerdì alla stessa ora, mentre la […] Leggi l'articolo EA Sports allunga di un giorno la Weekend League in ...

Fifa 18 : anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in palio per la Fifa ... : Dopo la eMLS e la Virtuelle Bundesliga arriva l’annuncio di un altro campionato virtuale ufficiale che assegnerà dei posti per la Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa che si disputerà il prossimo agosto: si tratta della E-League, versione eSports del campionato australiano Ecco il comunicato pubblicato nella notte, al momento solo in lingua inglese L'articolo Fifa 18: anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in ...

Anche i ""Content Creators” criticano Fifa 18 : le considerazioni di NepentheZ : Se nella serata di ieri era arrivato l’annuncio del pro player Vitality Rocky che ha deciso di abbandonare almeno per il momento l’attività competitiva su Fifa 18, in queste ultime settimane non sono mancate le critiche dai parte dei “content creators”, Youtuber e streamer della community di Fifa. L’ultimo in ordine di tempo è quello del […] L'articolo Anche i “Content ...

