Fico | i partiti dialoghino per formare il governo Salvini | ' Con i veti non si va

Roberto Fico : "I partiti dialoghino per formare un governo" : "I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il Paese: dalla lotta alla povertà, alla corruzione fino all'obiettivo di annullare gli incidenti sul lavoro". A dirlo è il presidente della Camera, Roberto Fico, al Gr1 Rai."Auspico - ribadisce - che i gruppi dialoghino per fare una governo che alla fine riesca a risolvere questi problemi, così come la gente ci ...

Elezioni 2018 - le difFicoltà dei partiti e gli accordi lontani : Cala la possibilità di un intesa tra Movimento 5 Stelle e dem e tra M5s e Lega. E tutti guardano a che cosa accadrà in casa Pd. Il Colle tace Elezioni 2018, chi governa? Due maggioranze possibili

Le proposte dei partiti per affrontare l'inverno demograFico : Da una parte è indubbio che gli immigrati aiutano a sostenere l'economia, inserendosi oggi perlopiù nella fascia di lavori a bassa qualificazione, e quindi direttamente e indirettamente puntellano la ...

Di Maio : partiti assassini - il trafFico dei rifiuti alimenta i tumori : Roma, 20 feb. , askanews, 'Come vedete Tangentopoli non è mai finita. Grazie ai giornalisti di Fanpage veniamo a conoscenza di una tangentopoli campana che interessa tutti partiti di questo Paese, di ...

