Fiamme alla Trump Tower | l’appartamento era senza sistema antincendio

Alla chiusura del Trofeo 5 Nazioni - parterre di ori olimpici e paralimpici delle Fiamme Gialle : In occasione della cerimonia di chiusura della 65edizione del Trofeo Cinque Nazioni di sci, svoltosi in Valle di Fiemme dal 26 al 29 marzo 2018, le Fiamme Gialle hanno radunato a Cavalese la prima e l'...

Percile - famiglia in fuga dalla casa in Fiamme dopo il pranzo di Pasqua : In cenere edificio a due piani a Percile, paesino sui monti Lucretili a nord est di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Piana 54: un incendio ha distrutto un grande ...

Fiamme in una barca : momenti di apprensione alla Lega Navale : BRINDISI - Grazie al tempestivo intervento di un addetto alla sicurezza, è stato evitato il peggio stasera , 30 marzo, presso la Lega Navale di Brindisi, dove un cabinato ha preso improvvisamente ...

Torino - Fiamme in una fabbrica di imballaggi plastici : Un incendio è scoppiato all'esterno di una ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi pastici a Pianezza, nel Torinese. I vigili del fuoco di Torino stanno cercando di domare le ...

Roma : Sviene alla guida e l’auto va in Fiamme - si salva 74enne : Nonostante le fiamme alte sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Marino – Roma– Mentre e’ al volante della sua autovettura, l’improvviso malore di una... L'articolo Roma: Sviene alla guida e l’auto va in fiamme, si salva 74enne proviene da Roma Daily News.

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in Fiamme. L’incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...

Elon Musk ha preso alla lettera The Walking Dead : vende lanciaFiamme "per quando ci sarà l'apocalisse di zombie" : Le auto senza guidatore prima. Space X poi. E ora la nuova avventura: i lanciafiamme. Elon Musk ne vende per 4 milioni di dollari: in poche ore i lanciafiamme di 'The Boring Company, una delle società che fa capo al miliardario visionario, ne ha venduti 8.000.Un traguardo che Musk celebra su Twitter: ne sono stati già venduti 1.000, ne restano solo 19.000" è stato il primo cinguettio di Musk lanciato nella notte fra il 27 e ...

Paolo Borsellino / Chi è il giudice ucciso dalla mafia : video - il ricordo commosso di Fiammetta Borsellino : Paolo Borsellino ha conosciuto Giovanni Falcone in tenera età per poi diventarvi il più importante collaboratore nella lotta alla mafia. La sua vita e la carriera magistrale.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:07:00 GMT)

Pupazzo della Boldrini tra le Fiamme alla festa : scatta l'inchiesta : Bruciano un Pupazzo col volto della Boldrini per la festa della Giubia a Busto Arsizio e finiscono sotto indagine. È quello che è accaduto ad alcuni militanti del Movimento giovani padani. La polzia a quanto pare avrebbe già avviato alcuni accertamenti per identificare chi ha creato il fantoccio e chi lo ha poi bruciato.I vertici del Movimento hanno etichettato l'episodio solo come un gesto di "goliardia giovanile". ...

INCENDIO ALLA SACRA DI SAN MICHELE/ Video Val di Susa - spente Fiamme su tetto convento : salve opere d'arte : INCENDIO ALLA SACRA di San MICHELE, Video: Val di Susa, in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte. Le ultime notizie sul rogo.

Torino : incendio alla Sacra di San Michele - Fiamme domate nella notte [GALLERY] : 1/23 LaPresse/Giordan Ambrico ...

Val Susa - Fiamme alla Sacra di San Michele : brucia il tetto del convento che ispirò “Il nome della rosa” di Umberto Eco : Umberto Eco vi ha ambientato Il nome della Rosa, best-seller da cui è tratto l’omonimo film di successo, con Sean Connery protagonista. E proprio come la fervida immaginazione dello scrittore aveva immaginato, nella sera di mercoledì 25 gennaio un incendio è divampato alla Sacra di San Michele, il monumento simbolo della Regione Piemonte alle porte della Val di Susa. Non nella biblioteca, come nella finzione, ma sul tetto del convento ...

Torino - Fiamme alla Sacra di San Michele : brucia tetto convento : Il convento, situato ai piedi della Chiesa, costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 chilometri da Torino, attira ogni anno centomila visitatori da tutto il mondo. Vi ...

Incendio alla Sacra di San Michele/ Video Val di Susa - in Fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte : Incendio alla Sacra di San Michele, Video: Val di Susa, in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte. Le ultime notizie sul rogo avvenuto nell'abbazia che ispirò Eco(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 23:51:00 GMT)