Festival Internazionale del Giornalismo al via 12esima edizione #ijf18

Perugia - dall’11 al 15 aprile il Festival Internazionale del giornalismo : 700 speaker e più di 300 eventi in cinque giorni : Più di 300 eventi in 14 location diverse nel centro storico di Perugia, oltre 700 speaker da 44 paesi diversi e, come sempre, tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming. Manca poco al via della dodicesima edizione del Festival Internazionale del giornalismo: dall’11 al 15 aprile Perugia è pronta a ospitare cinque giorni di dialoghi, workshop, interviste, musica e documentari per capire e analizzare un mondo in continuo ...

Festival Internazionale TIPICITÀ IN BLU - l'Adriatico si veste a festa! - dal 17 al 20 maggio 2018 ad Ancona - Ancona - : La manifestazione esplora tutti gli aspetti della cosiddetta blu economy, con proposte innovative e coinvolgenti per tutto il long week end, tra cibo, scienza, nautica e cantieristica, sport, cultura ...

MAMA - MOTHER vince il Concorso Internazionale dell'ottava edizione del Ca' Foscari Short Film Festival : La cronaca della serata di premiazione. Il Prorettore alle attività e rapporti culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia Flavio Gregori ha introdotto la cerimonia di chiusura con un plauso al ...

Presentato il programma per il Festival Internazionale Donizetti Opera 2018 : Interpreti vocali, due dive del belcanto come Jessica Pratt , nel ruolo di Elisabetta, e Carmela Remigio , in quello di Amelia, già protagoniste nelle precedenti edizioni del Festival di spettacoli ...

Felicità - oggi la giornata internazionale con il 'lancio' del Festival della creatività : ... Paesaggio e patrimonio culturale, Salute, Qualità dei servizi, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Ambiente, Ricerca e Innovazione, Istruzione, Politica e istituzioni, Benessere soggettivo, ...

Il Cacciatore in concorso a Canneseries - Festival Internazionale delle serie tv : Il Cacciatore è l'unica serie tv italiana a concorrere a Canneseries, primo Festival internazionale delle serie tv che si svolgerà a CannesPrima ancora di vedere gli ascolti della prima puntata usciti questa mattina (2,4 milioni di telespettatori, 10,3% di share), la produzione de Il Cacciatore ha avuto di che festeggiare: la serie tv di Raidue è stata infatti scelta come unica rappresentante dell'Italia alla prima edizione di Canneseries, ...

Fs italiane/Festival Internazionale del Giornalismo 2018 : giovani - mobilità e media literacy nell'era digitale : Partecipare attivamente al Festival è un'occasione per sostenere e dare corpo alla grande economia della creatività e del pensiero. Ferrovie dello Stato italiane è il primo polo europeo integrato con ...

VIDEOMAKER OF THE YEAR Festival Internazionale dei Videomaker e della Comunicazione Milano Università Iulm 14-15 marzo 2018 : In soli tre mesi VideomakerOFTHEYEAR ha ricevuto oltre 600 iscrizioni da tutto il mondo, grazie anche alle aziende partner che da subito hanno supportato l'evento, promuovendolo sui loro canali, ...

Tradizione e contemporaneità al Festival Internazionale della Danza : Al via l’8 marzo l’ottava edizione della rassegna della Filarmonica Romana. Si parte con due classici della coreografia italiana di oggi: Carmen di Amodio e Mediterranea di Bigonzetti

Roma - danza mediterranea in scena al Teatro Olimpico con l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza : Al via l'8 marzo l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza di Roma della Filarmonica Romana e Teatro Olimpico, con due classici della coreografia italiana di oggi: 'Carmen' , 8/9/10 ...