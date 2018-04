Festival del Giornalismo | si comincia l' 11 | oltre 700 speaker da 44 paesi diversi

FCE19 Al via domani il Festival del Cinema Europeo : ... sceneggiatore e produttore britannico Michael Winterbottom , che sarà presentato al pubblico da Luca Bandirali , il quale introdurrà il suo film In This World , Cose di questo mondo , 2002, , ...

Perugia - dall’11 al 15 aprile il Festival Internazionale del giornalismo : 700 speaker e più di 300 eventi in cinque giorni : Più di 300 eventi in 14 location diverse nel centro storico di Perugia, oltre 700 speaker da 44 paesi diversi e, come sempre, tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming. Manca poco al via della dodicesima edizione del Festival Internazionale del giornalismo: dall’11 al 15 aprile Perugia è pronta a ospitare cinque giorni di dialoghi, workshop, interviste, musica e documentari per capire e analizzare un mondo in continuo ...

Volge al termine CaLibro Festival della lettura a Città di Castello : il programma delle ultime due giornate : 12 , ARTè, - Economia dell'amore. Incontro con Letizia Pezzali. C on Carolina Coriani e Letizia Vibi. 16 , Museo Burri ex Seccatoi, - Per dirmi che sei fuoco. Ungaretti - Bianco - Burri. Percorso ...

Rimini si trasforma in un parco tematico delle due ruote : arriva l'Italian Bike Festival : ... quello della Bike, che conta milioni di appassionati e di atleti, in Italia e all'estero - sottolinea l'assessore allo Sport Gian Luca Brasini - Con l'Italian Bike Festival andiamo a completare il ...

A Milano si celebra il Festival della cannabis : Milano torna a puntare i suoi riflettori sul mercato della canapa. Lo farà dal 13 al 15 aprile con la terza edizione del 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, che sarà ospitata negli 8000 metri quadrati degli East End Studios di via Mecenate: un intero fine settimana aperto al grande pubblico e agli operatori del settore, con incontri, workshop, esposizioni e conferenze interamente dedicate alla regina della manifestazione. ...

Torna "Cartoons on the bay" - il Festival dell'animazione : un appuntamento importante. Non solo per i ragazzi, ma soprattutto per tutta l'industria dell'audiovisivo che gira attorno alla produzione di cartoni e film animati. È 'Cartoons on the bay' che, ...

Una sta andando in onda in Italia, ma ce ne sono di spagnole, israeliane e sudcoreane: la migliore verrà premiata l'11 aprile

Festival della Psicologia 2018 - Torino : date e info della IV edizione : In programma conferenze, dialoghi e spettacoli, tutti gratuiti, che hanno l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo per età, formazione e interessi, offrendo strumenti di approfondimento su ...

Festival dell’italiano a Siena : al via con Matteo Renzi : Matteo Renzi inaugurerà a Siena il 6 aprile ‘‘Parole in cammino‘, il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia. L’ex premier partecipera’ a un incontro ispirato al volume di Massimo Arcangeli dal titolo ‘Renziario’ e dedicato alla comunicazione elettorale al tempo della rete. Alla manifestazione, in programma fino all’8 aprile, parteciperanno un centinaio di ospiti tra accademici, ...

Play Festival del Gioco X edizione - dal 6 all'8 aprile 2018 alla Fiera di Modena : ... in collaborazione con l'Associazione La Tana dei Goblin con tantissimi giochi da tavolo per famiglie, la scoperta degli antichi mestieri, le attività educative per avvicinare i bambini alla scienza. ...

Il trap di Sfera Ebbasta sul palco del Lucca Summer Festival : Il primo artista italiano ad aver conquistato r ecord di plays streaming del mondo su Spotify . Tutte le 11 canzoni contenute nel suo nuovo album, Rockstar , hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Sfera Ebbasta : il re del trap fa tappa al Flowers Festival : Martedì 20 luglio, alle ore 21, Sfera Ebbasta salirà sul palco del Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To) (Ingresso 25 euro + diritti di prevendita – info www.FlowersFestival.it – info@FlowersFestival.it – Tel 011 3176636) ed è il settimo artista che va ad arricchire la line-up del Flowers Festival, la rassegna estiva, organizzata e promossa dall’associazione culturale Hiroshima Mon Amour, ...

I Festival musicali nel mondo dell'estate 2018 : ... il festival si è trasformato in un grande evento di musica dal vivo, danza e spettacoli comici. Osheaga festival , Parc Jean-Drapeau, Montréal, Canada, " dal 3 al 5 agosto Quasi un festival da ...

I Festival musicali nel mondo dell’estate 2018 : Estate e Musica: un binomio indissolubile, che si traduce in festival sparsi in Italia e in Europa. Ma non solo, c’è infatti il resto del mondo, dagli Stati Uniti, in cui la stagione dei grandi raduni live è anticipata in primavera dal Coachella, all’Australia, fino al Giappone e alla Corea. Se state pianificando un viaggio oltreoceano e vacanze in un altro continente, vale la pena di guardare la selezione dei festival estivi nel mondo: ...