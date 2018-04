Festa della scienza e della filosofia di Foligno | Marini la qualità dei contenuti

Festa della scienza e della filosofia di Foligno : PERUGIA "La Festa della scienza e della filosofia, che da otto anni si svolge a Foligno, si è affermata perché ha puntato sulla qualità dei contenuti, dei relatori, ed ha saputo conquistare l'...

Murales della pace - Festa a San Giorgio a Cremano con gli inviati di Striscia : A gennaio, a San Giorgio a Cremano una scritta contro i due inviati: 'Nuovo sport popolare, manda Abete e Brumotti in ospedale'. Il sindaco Giorgio Zinno all'epoca provvide a farla rimuovere, ...

Lions Day - un successo la Festa di primavera nel parco della Reggia di Rivalta : Una iniziativa, tra impegno sociale e divertimento, che l'associazione internazionale di service, attiva in tutto il mondo, promuove per far conoscere le tante attività a favore del territorio nel ...

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla Festa del City?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho? Non ha dovuto dire ...

Ventimiglia - la “strana” Festa per la Madonna con l’ombra della ’ndrangheta : Gli inquirenti bloccano la “replica” della cerimonia nata a San Luca, in Aspromonte, e associata ai summit dei clan

CASTELLABATE - I DIECI ANNI DELLA Festa DEL PESCATO DI PARANZA : Mercatini gastronomici, laboratori artigianali, spettacoli musicali, Luna Park per i bambini, animeranno la tre giorni in riva al mare Bandiera Blu del Cilento. Oltre alla tradizionale e rinomata "...

E' stato presentato stamane il programma della 659ª edizione della Festa di Sant'Antioco - patrono della Sardegna. : Per poter essere sempre aggiornati sul calendario degli eventi, sugli spettacoli che andranno in scena per tutta la Festa, sulle processioni e, non solo, ecco la nuova Applicazione mobile. ...

SCHIO Un weekend all'insegna della Festa di Primavera : ... mettendo insieme gli attori giusti e una serie di iniziative che inviteranno anche i più pigri a muoversi e a gustarsi prodotti e spettacoli. Importante anche la presenza delle scuole: la Scuola ...

'Festa della Perdonanza Celestiniana" - candidata italiana per il patrimonio Unesco : L'Italia presenta - per il suo riconoscimento nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale Unesco - la 'Festa della Perdonanza Celestiniana' , la cui valutazione è attesa per il ...

Festa della Tammorra - l'8 aprile tappa al Santuario della Madonna di Briano - : La Festa della Tammorra 2018 prosegue. Seconda tappa domenica 8 aprile, alle ore 15, quando la Festa si sposterà al Santuario dedicato alla Madonna di Briano, tra Villa di Briano e Casal di Principe. ...

Almeno 45 mila persone hanno maniFestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia : Giovedì 5 aprile più di 30 mila persone hanno manifestato a Bratislava, in Slovacchia, per chiedere le dimissioni del capo della polizia Tibor Gaspar. Ci sono stati cortei e proteste anche in diverse altre città del paese: in tutto si The post Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia appeared first on Il Post.

Giorgio Panariello - Festa per il compleanno della baby fidanzata Claudia Capellini : "24 anni di differenza" : MILANO ? Un amore in festa quello fra Giorgio Panariello e Claudia Capellini. Panariello racconta la sua storia e parla al padre: "Non so chi sei, ma ti ho immaginato in tanti...

13 maggio 2018 - Festa della Mamma : 10 regali per farla felice : Il 13 maggio 2018 si festeggiano le mamme: da quelle appassionate di cucina o di giardinaggio a quelle che sognano un viaggio romantico o in famiglia, dalle golose fino alle wellness addicted. Ecco qualche consiglio per donare un sorriso a ogni madre speciale. Mamma con il POLLICE VERDE – Da 7 euro Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, dalle ore 9 alle 19, si rinnova al Castello di Paderna a Pontenure (PC) l’appuntamento con l’edizione di ...

BRUNO TOGNOLINI TIENE A BATTESIMO LA IX EDIZIONE DELLA Festa DEL LIBRO E DELLA LETTURA DI ENNA : Durante la settimana, numerosi spazi DELLA città saranno impegnati ad accogliere scrittori, poeti, illustratori, editori, laboratori, spettacoli teatrali: tornano carissimi amici DELLA FESTA di ENNA ...