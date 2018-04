Ferrari F40 LM GTC | in vendita uno dei 19 esemplari

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il rivenditore d’auto d’epoca Classic Motors ha comunicato di aver preso in carico ladi una vettura in grado di stuzzicare i pruriti di molti collezionisti. Si tratta di unaF40 LM, costruita secondo le specifiche GTC. Nel 1989, infatti, a seguito delle pressioni esercitate dal Presidente diFrance, Daniel Marin, della celebre supercar di Maranello venne realizzata anche una versione per le competizioni, destinata a prendere parte alla 24 Ore di Le Mans. I primi dueprodotti a questo scopo vennero costruiti in collaborazione con Michelotto Automobili e presero, appunto, il nome di F40 LM. Pensate che per affinarne lo sviluppo, una delle due vetture venne portata in gara, nel 1989, nel Campionato IMSA, sul Circuito di Laguna Seca, nientemeno che da Jean Alesi, all’epoca impegnato in Formula 3000 (categoria nella quale avrebbe portato a ...