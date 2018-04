Ferran Adrià | lo chef che «ha inventato tutto»

vanityfair

: Paolo Vizzari: Ferran Adrià sta al mondo della cucina come Marcel Duchamp sta a quello dell’arte. @RivistaStudio @ferranadria - ScuolaHolden : Paolo Vizzari: Ferran Adrià sta al mondo della cucina come Marcel Duchamp sta a quello dell’arte. @RivistaStudio @ferranadria -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Nell’ex stabilimento tessile dietro a Plaça d’Espanya che ospita elBulli Lab, a Barcellona,s’improvvisa receptionist. Il citofono suona e «siccome non abbiamo portineria, quando i ragazzi sono a pranzo rispondo io. Siamo piccoli», spiega. Piccoli, forse, se si pensa alla giovane età della sua équipe e all’efficienza con cui lavora, pochi fronzoli. Per il resto non c’è nulla di diminutivo nei progetti delloforse più deflagrante della storia della gastronomia contemporanea. La prova? Basta sfogliare il primo volume di Bullipedia, da poco presentato al pubblico (e acquistabile su elbullifoundation.com). «Qualcuno cominciava a chiedersi se saremmo mai arrivati al dunque (elBulli ha chiuso nel 2011, ndr), però per costruire il Museo Dalí ci sono voluti otto anni: noi ce ne abbiamo messi cinque», dice senza falsa modestia. «Quand’ero al Bulli non ero rilassato, ora lo ...