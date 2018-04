: Fb. Talpa: forse 'presi' 87 mln profili - NotizieIN : Fb. Talpa: forse 'presi' 87 mln profili - ilRinoceronte : Riunione di famiglia. Siamo tanti, c'è la tv accesa, si fa zapping. Forse ne ho già parlato. Va beh: click. Click.… -

L'ex dipendente di Cambridge Analytica, Christopher Wylie,ritiene che la società potrebbe aver messo insieme più di 87 mln diFacebook e che i dati "potrebbero essere immagazzinati in varie parti del mondo,compresa la Russia, per il fatto che il professore che gestiva la raccolta dati(Aleksandr Kogan) andava avanti e indietro tra GB e Mosca Lo ha sostenuto Wylie -una delle fonti che ha rivelato lo scandalo FacebookCambridge analytica- partecipando alla trasmissione 'Meet the press' della NBC.(Di lunedì 9 aprile 2018)