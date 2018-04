Far partire la legislatura | le paradossali analogie | le condizioni per una discontinuità

[La storia] Ecco la carta giocata da Macron per Far ripartire l'economia francese : La Francia punta con decisione sull'intelligenza artificiale. Il presidente Emmanuel Macron, ha annunciato il varo di un imponente piano di investimenti , 1 miliardo e mezzo di euro, per colmare il ...

L'acqua - fonte di vita e base per Far ripartire il territorio : ... Mattia Lancia, istruttore di flyboard della Flyboard Elite, unico istruttore del Lazio autorizzato Zapata, 3° classificato ai campionati italiani del 2016/17, pratica ed insegna questo sport da 4 ...

Italia - come Far ripartire consumi e crescita : 'Dentro l'economia dei consumi, nella produzione si lavora per guadagnare; nell'esercizio di consumazione si deve aver guadagnato per poter lavorare'. Mauro Artibani, detto l'Economaio, studia l'...

Telefonata Di Maio-Salvini : "Necessità di Far partire il Parlamento quanto prima" : Una domenica di lavoro per Luigi Di Maio che, tramite il Blog delle Stelle, ha fatto sapere di aver sentito tutti i rappresentati delle principali forze politiche che hanno partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018, quelle in cui il suo Movimento 5 Stelle è risultato il primo partito mentre la coalizione di centrodestra, guidata dalla Lega di Matteo Salvini, ha raccolto più voti.Come vi avevo anticipato ieri, poco fa ho sentito al telefono i ...

Salvini : “Mia priorità non è tornare alle urne - ma Fare governo stabile. Pd? Dia una mano a Far ripartire Paese” : “La mia priorità non è tornare a nuove elezioni anche se non ne ho paura, perché la Lega non può che crescere”. Lo ha detto Matteo Salvini intervistato questa mattina a Milano a proposito della formazione del nuovo governo. “Farò di tutto perché gli italiani possano avere un governo serio, stabile e coerente, che vada in Europa a farsi rispettare senza prendere lezioni né da Parigi, né da Berlino” L'articolo Salvini: ...

Pd - Martina : “Governo? Pronti a partire da lavoro serio di controproposta - ma prima M5s dica cosa vuole Fare” : “Trovo irresponsabile e arrogante il discorso di Di Maio. Evocare il ritorno al voto segnerebbe la sconfitta di chi ha vinto il 4 marzo. Suggerirei a Di Maio di abbandonare questi messaggi e questi toni. E gli suggerirei di indicare una prospettiva senza giocare a mosca cieca. Noi possiamo anche partire da un lavoro serio di controproposta, io ci sto, lo sappiamo che dobbiamo partire da un discorso di questo genere nella società e nelle ...

Dopo il voto noi insistiamo : la Flat Tax si può Fare e può Far ripartire l'Italia : Parlare di programmi (e promesse) prima del voto è scontato. Continuare a farlo Dopo mi sembra più interessante. Mentre Luigi Di Maio incomincia a rinviare la palla in avanti - reddito di cittadinanza? beh, non subito, forse tra qualche anno - io credo che il centrodestra, forte del suo 37% di consensi, farà bene a insistere sulla "Flat tax".Irrisa da alcuni prima del voto, la "rivoluzione fiscale" proposta dal centrodestra ...

Elezioni : ConFartigianato veneto - ripartire da richieste Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Per gli Artigiani di Confartigianato “il Governo che andrà a comporsi definirà il futuro del Paese, dei cittadini e delle imprese. La speranza è quella di riportare la piccola impresa e l’artigianato al centro delle scelte economiche del nuovo governo. Le micro, piccole e