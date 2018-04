Far Cry 5 sempre in testa nella classifica software UK

‘Far Cry 5’ - recensione del nuovo gioco targato Ubisoft : Oggi abbiamo pensato di analizzare una delle grandi uscite attese per il primo semestre del 2018: ci stiamo riferendo a ‘Far Cry 5’, dove il fanatismo religioso è il fulcro di tutta la trama. Il titolo, arrivato appunto al quinto capitolo della saga, è stato distribuito e pubblicato da Ubisoft ed è disponibile per pc e le piattaforme Playstation 4 e Xbox One. ‘Far Cry 5’ è uscito ufficialmente sul mercato europeo il 27 marzo scorso; qui di ...

La storia di violenza alla base dell'ambientazione di Far Cry 5 - articolo : Negli ultimi mesi, prima del rilascio del gioco, c'era nell'aria una strana sensazione, come se la scelta del setting statunitense per Far Cry 5 fosse una sorta di “ritorno a casa” per la celeberrima serie. È qualcosa che ho avvertito già nel coverage del gioco, il che è abbastanza strano considerando che la serie è nata in Germania, originariamente era ambientata in Micronesia e ora è nelle mani di Ubisoft Montreal (la branca canadese di uno ...

Battle Royale in Far Cry 5 grazie alla modalità Arcade - ma le mappe sono pessime : La modalità Arcade di Far Cry 5 permette di creare mappe da zero. Secondo voi cosa stanno facendo i fan? Certo, stanno creando delle mappe con modalità Battle Royale. Qualcosa che assomiglia a PUBG e Fortnite. In realtà la maggior parte di esse non è proprio quello che ti aspetteresti. Usando il seppur completo editor di mappe di Far Cry 5, i giocatori stanno costruendo delle versioni personali della mappa Erangel di PUBG a creazioni totalmente ...

Il producer di Far Cry 5 sarà a capo di un nuovo studio Ubisoft a Winnipeg : Il nuovo studio Ubisoft di Winnipeg sarà diretto dal producer di Far Cry 5, Darryl Long, riporta IGN.Si tratta del del terzo studio della società aperto in poche settimane: gli uffici di Winnipeg ospiteranno un team di 100 persone entro i prossimi 5 anni, e lo studio in questione si dovrà occupare di come rendere i giochi Ubisoft i migliori open world sulla piazza.L'obbiettivo dunque è quello di fare ricerca e sviluppo nello studio di Winnipeg, ...

Far Cry 5 incontra Resident Evil 7 : ecco come è stata ricreata la casa dei Baker nel titolo di Ubisoft : Mentre le più recenti notizie su Far Cry 5 ci parlavano delle possibili 5 milioni di copie piazzate dal gioco di Ubisoft in pochissimo tempo, ecco spuntare un curioso video che testimonia cosa può accadere quando giocatori con molta fantasia mettono le mani sull'editor per le mappe.come riporta Videogamer, un giocatore ha pubblicato un video che ci mostra come è stato possibile ricreare la casa dei Baker di Resident Evil 7 all'interno di Far Cry ...

FarCry 5 - liberate il Montana dall'oppressione : I capitoli passati sono quasi tutti disponibili per le vostre console/PC a prezzo molto contenuto: vi consigliamo soprattutto lo spin off FarCry Blood Dragon, ambientato in un mondo sci-fi fantasy ...

Far Cry 5 Guida : Come completare l’evento Well Done : Il primo Live Event di Far Cry 5 è arrivato, ci stiamo riferendo a Well Done, evento dove i giocatori sono chiamati ad uccidere 20 animali con il fuoco, senza ricorrere a lanciafiamme o molotov. Scopriamo insieme i migliori metodi per superare la sfida. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Come completare il primo LIVE EVENT Prima di lasciarvi ai metodi, ...

Far Cry 5 : disponibile la prima patch per la versione PC : Far Cry 5 di Ubisoft è, senza dubbio, uno dei titoli maggiormente apprezzati dai giocatori, i recenti dati di vendita hanno rivelato l'ottima accoglienza riservata al gioco che, infrangendo ogni record, ha più che raddoppiato le vendite ottenute da Far Cry 4 nella prima settimana di disponibilità.Il titolo, oltre che su PS4 e Xbox One, è disponibile anche su PC e, proprio per questa piattaforma, è stata pubblicata la prima patch che apporta ...

Far Cry 5 infrange ogni record di vendita del franchise : Ubisoft annuncia che Far Cry 5 ha più che raddoppiato le vendite ottenute da Far Cry 4 nella prima settimana, rendendo di fatto Far Cry 5 il capitolo della serie venduto più velocemente. La distribuzione digitale ha rappresentato più del 50% delle vendite totali. Attualmente Far Cry 5 rappresenta il secondo lancio di maggiore successo per un gioco Ubisoft, subito dopo Tom Clancy's The Division, con 310 milioni di dollari spesi per acquistarlo ...

Ubisoft : Far Cry 5 spinge il titolo : Seduta in rally per il titolo Ubisoft, in rialzo sul listino parigino del 7,65% a 71,78 euro. In scia del successo dell'ultimo videogame, "Far Cry 5", Kepler Cheuvreux annunciato di aver alzato il ...

Ubisoft conferma : Far Cry 5 è stato il secondo miglior lancio di sempre : Che Far Cry 5 stia riscuotendo un ottimo successo non è propriamente una novità, già varie notizie ci hanno parlato della buonissima partenza del titolo di Ubisoft in UK, in Giappone, ma anche dando uno sguardo solamente ai dati relativi alla piattaforma Steam abbiamo avuto modo di vedere come il gioco stia piacendo molto ai giocatori.Un'ulteriore testimonianza dell'ottimo successo di Far Cry 5 è la recente conferma di Ubisoft, che ha dichiarato ...

Ottima accoglienza anche in Giappone per Far Cry 5 : il titolo di Ubisoft debutta in seconda posizione : Una delle uscite di maggior peso di questo 2018 è, senza dubbio, quella di Far Cry 5. Il nuovo episodio della serie di Ubisoft sta registrando degli ottimi numeri, stando agli ultimi dati relativi alle vendite su Steam, ma anche in UK il gioco sta piacendo molto.Ora, grazie ai dati di Media Create riportati da Gematsu, apprendiamo che Far Cry 5 sta riscuotendo successo anche in Giappone: il titolo, infatti, ha debuttato al secondo posto con ...

Far Cry 5 Guida al Roster : Come sbloccare i personaggi di supporto : In Far Cry 5 vi sono 9 personaggi di supporto da sbloccare per il proprio Roster, specializzati in differenti settori, i quali potrebbero tornarvi utili nel corso delle missioni. Scopriamo insieme Come ottenerli e a cosa servono. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Guida ai personaggi di supporto Nel gioco vi sono 3 grandi regioni da esplorare ed una quarta conclusiva. I ...

Far Cry 5 Guida : Le migliori abilità da sbloccare : In Far Cry 5 ci sono numerose abilità da sbloccare, suddivise in 5 differenti categorie. Quest’oggi vedremo le migliori da sbloccare, le quali richiederanno un certo numero di punti abilità, per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro articolo Come guadagnare denaro e punti abilità velocemente. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community ...