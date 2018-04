‘Far Cry 5’ | recensione del nuovo gioco targato Ubisoft

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Oggi abbiamo pensato di analizzare una delle grandi uscite attese per il primo semestre del 2018: ci stiamo riferendo aCry 5’, dove il fanatismo religioso è il fulcro di tutta la trama. Il titolo, arrivato appunto al quinto capitolo della saga, è stato distribuito e pubblicato daed è disponibile per pc e le piattaforme Playstation 4 e Xbox One.Cry 5’ è uscito ufficialmente sul mercato europeo il 27 marzo scorso; qui di seguito andiamo a stendere una dettagliataa questo proposito.diCry 5’ per Playstation 4 Questa volta la storia è ambientata negli Stati Uniti, più precisamente a Hope County, un piccolo paese nello stato del Montana. Per la prima volta nella saga invece dobbiamo creare da zero il nostro personaggio e renderlo il più affine possibile a quelli che sono i propri gusti personali. Ci troveremo nei panni di un vice sceriffo che ...