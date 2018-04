“Falsa!” Maria | bordata contro Barbara D’Urso La De Filippi stavolta ci va pesante

caffeinamagazine

: quindi la foto di Maria e Maurizio del matrimonio è falsa? Qlla vera è qlla ke hanno fatto vedere ora? #chetempochefa - supereroetv : quindi la foto di Maria e Maurizio del matrimonio è falsa? Qlla vera è qlla ke hanno fatto vedere ora? #chetempochefa - bpjiwon : IKONICS PEGGIO DELLE ARMYS MA COME STATE MESSE??? mi disp maria, la prossima volta lascia girare una notizia falsa… - EZenzero : RT @fasciaprotetta: La sfida del sabato sera: vince Milly con #BallandoConLeStelle (4,3 mln - 23.1%). Partenza falsa per Maria con #Amici17… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Che le cose tra loro non andassero a gonfie vele era cosa nota. Epperò un attacco frontale del genere, per di più in una rete rivale, nessuno se lo sarebbe aspettato. Succede così cheDe, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa?, se la prende con quella che, a conti fatti, è la sua maggiore competitor al momento. Non Milly Carlucci – nonostante la vittoria negli ascolti su Amici di sabato scorso – piuttosto la prossima conduttrice del Grande Fratello,. “Io mi siedo e scivolo, mentre ci sono delle mie colleghe che se vedono questa poltrona stanno in pizzo, si curvano con la spina dorsale e possibilmente allungano il collo – ha detto – Ecco io non sono così, non riuscire i ad essere diversa. Però credo che anche queste mie colleghe a casa siano rilassate come me”. Cristallino,il riferimento alla, tanto cheha persino imitato ...