Facebook | Ue | ' utenti usati come topi da laboratorio'

Facebook comunica agli utenti se i loro dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica e "facilita" la rimozione delle app indesiderate : Dopo il polverone alzato dal data-scandal, a partire da oggi Facebook inizierà a fornire maggiori informazioni agli utenti sull'uso dei loro dati e ad avvisare coloro i quali sono stati già toccati dalla condivisione impropria con Cambridge Analytica, la società di consulenza politica ormai al centro di un caso globale.A tutti gli utenti sarà possibile conoscere quali app usano i loro dati e quali informazioni ...

Facebook : da oggi avvisa utenti coinvolti nello scandalo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Scandalo dati - da oggi Facebook avvisa gli utenti coinvolti : A partire dalla serata e gradualmente in tutti i paesi del mondo, le persone interessate riceveranno un 'alert' che rimanderà ad un testo di spiegazioni. Potranno anche capire quali dei loro dati ...

Siete tra gli utenti spiati? Lunedì Facebook potrebbe bussare alla vostra porta : Sarebbero più di 200mila gli italiani spiati da Facebook, secondo quanto emerso dalle indagini svolte dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Ma come fare per sapere se si è tra gli "sfortunati"? Lunedì il social network invierà una notifica agli utenti coinvolti in tutto il mondo. Ad annunciarlo è stato Mike Schroepfer, chief technology officer di Facebook.Sono 214.134 gli utenti italiani potenzialmente ...

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla salute degli utenti con alcuni ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

Facebook dati salute utenti : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

Facebook - test sulla personalità per raccogliere i dati degli utenti : Ecco come Cambridge Analytica ha preso informazioni su 200 mila italiani. Il Garante della Privacy incontrerà il responsabile europeo del social network In Italia 57 persone hanno installato l'app ...

Facebook - dati «rubati» a 87 milioni di utenti : WASHINGTON Cresce la dimensione dello scandalo Facebook-Cambridge Analytica, , ieri sera il numero uno del social, Mark Zuckerberg, si è nuovamente scusato definendo quello che è accaduto «un grande ...

Facebook - la Ue : 'Coinvolgimento utenti europei inaccettabile'.Il Garante della privacy chiede altre informazioni al social network : ' La Commissione europea indagherà sul caso dei dati personali condivisi da Facebook, che consideriamo inaccettabile'. Lo ha affermato un portavoce dell'esecutivo europeo. 'I dati resi noti dal ...

Facebook - quasi tutti i profili a rischio Datagate - Da lunedì gli utenti coinvolti saranno avvisati : Facebook ammette: "tutti gli utenti a rischio" - La società di Zuckerberg ha rivelato che il numero di utenti coinvolti nel Datagate in tutto il mondo è pari a 87 milioni , ma secondo quando riporta ...

Caso Facebook - l’Ue : «Il coinvolgimento di utenti europei è inaccettabile» Zuckerberg : 87 milioni di profili venduti : La risposta della Commissione europea dopo l'ammissione da parte di Zuckerberg che oltre un milione di residenti in Ue sono coinvolti nello scandalo di Cambridge Analytica. Il Garante italiano chiede più informazioni

Sondaggio Ipsos - il 57% degli utenti italiani non si fida di Facebook : A una settimana dallo scandalo Cambridge Analytica la società di analisi e ricerche di mercato Ipsos ha realizzato un Sondaggio, basato su un campione di 800 persone, per comprendere meglio le opinioni degli italiani. Il 57% degli intervistati non si fida di Facebook. Un valore che è necessario pesare bene, perché oscilla tra il 70% di chi ne fa un uso moderato e il 49% tra coloro che lo usano in modo più assiduo. Un mix letale Riguardo alla ...

Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni : Il team di Facebook ha reso noto di avere deciso che non raccoglierà il contenuto dei messaggi su Android e cancellerà tutti i log più vecchi di un anno L'articolo Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni proviene da TuttoAndroid.

Cambridge Analytica - contrordine : gli utenti Facebook coinvolti sono 87 milioni : (Immagini: geralt/pixabay/CC) Sale da 50 milioni a 87 milioni il numero degli utenti i cui dati sono stati raccolti da Cambridge Analytica, lo comunica Facebook con un post sul proprio blog. Un’operazione trasparenza, un mea culpa del Ceo Mark Zuckerberg che, mercoledì prossimo, renderà conto della situazione davanti alla commissione Energia e commercio della Camera Usa. In Italia sarebbero stati raccolti i dati di 214mila utenti circa, sul ...