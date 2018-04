Facebook spento l’11 aprile? È l’operazione “Faceblock”

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Una campagna è stata lanciata per astenersi dae le sue altre piattaforme Instagram, Messenger e WhatsApp, per 24 ore l’11, annuncia il Guardian. La data coincide con l’audizione al Congresso americano di Mark Zuckerberg per testimoniare riguardo i quesiti sollevati in termini di privacy e utilizzo dati degli utenti. Per la campagna – che ha inteso lanciare l’iniziativa sulla scia della vicenda Cambridge Analytica – è un’azione di “protesta virtuale” per richiamare l’attenzione sulla responsabilità nella gestione dei dati. Annunciata sul Guardian, resta da verificare l’adesione a ‘Faceblock’ dal momento che le piattaforme sono utilizzate largamente per comunicare e lavorare e, come riconosce la stessa portavoce della campagna Laura Ullman, servono anche per forme di organizzazione e coordinamento ...