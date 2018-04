FACEBOOK | SOSPESO CUBEYOU Dopo AggregateIQ | nel mirino il sistema simile a Cambridge

FACEBOOK ha sospeso centinaia di account della “fabbrica di troll” russi : Facebook ha annunciato di avere sospeso 70 account , 138 Pagine e altri 65 account di Instagram controllati da Internet Research Agency, l’organizzazione russa nota come “fabbrica di troll” e accusata di avere interferito nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi The post Facebook ha sospeso centinaia di account della “fabbrica di troll” russi appeared first on Il Post.

FACEBOOK - Cambridge Analytica/ Sospeso l'ad Alexander Nix per lo scandato dati : Facebook , Cambridge Analytica : il cda dell'agenzia di consulenza politica ha Sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix per lo scandalo dati degli ultimi giorni(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 07:05:00 GMT)

FACEBOOK ha sospeso una società di analisi politiche che lavorò per Trump : Si chiama Cambridge Analytica ed era già nota ai giornali internazionali per essere misteriosa e controversa