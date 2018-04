Facebook sospende Cubeyou | analogie con Cambridge Analytica

Cambridge Analytica - Zuckerberg si scusa di nuovo . E Facebook sospende Cubeyou : Le audizioni di martedì e mercoledì saranno trasmesse in diretta streaming, ma già trapela l'intenzione del Ceo di Menlo Park di ammettere ancora una volta l'errore: 'è stato un mio errore e mi scuso.

Cambridge Analytica - Facebook sospende Cubeyou. E Zuckerberg si scusa : Le audizioni saranno trasmesse in diretta streaming. Tags Argomenti: Cubeyou Cambridge Analytica Privacy dati sensibili propaganda Protagonisti: Ime Archibong Aleksandr Kogan © Riproduzione riservata ...

Facebook pronta a sospendere altre società di data analysis. In arrivo due giorni di audizioni per Zuckerberg al Congresso Usa : I prossimi giorni comunque saranno particolarmente intensi per Mark Zuckereberg che dovrà testimoniare al Congresso Usa in due audizioni che saranno trasmesse in diretta streaming con al centro le ...

Facebook pronta a sospendere i rapporti con altre società di data analysis - : I prossimi giorni comunque saranno particolarmente intensi per Mark Zuckereberg che dovrà testimoniare al congresso Usa in due audizioni che saranno trasmesse in diretta streaming con al centro le ...

Facebook sospende CubeYou : sospetto abuso nella gestione dati - : Secono la Cnbc, la società avrebbe detto agli utenti che le informazioni, raccolte attraverso dei quiz, erano destinate solo a ricerche accademiche, invece sarebbero poi state sfruttate per fini di ...

Abuso nell’uso dei dati : Facebook sospende società con sede in Italia : I responsabili del social hanno rimosso CubeYou.com, il cui Ceo è Federico Treu, per il sospetto di aver rivenduto i dati degli utenti raccolti nel corso degli anni

Facebook sospende AggregateIQ : 'Dati da Cambridge Analytica su Brexit' - : La società aveva lavorato per la campagna "Leave" in occasione del referendum britannico sull'Unione europea. Secondo il social network potrebbe aver ricevuto "dati estratti in modo inappropriato"

Facebook - le colpe di Zuckerberg/ Le scuse di Mark non rassicurano : Mozilla sospende pubblicità sul social : Facebook, Zuckerberg chiede scusa: “Sono il responsabile, vogliamo proteggere i vostri dati”. Il numero uno del social network attaccato anche da Jim Carrey con un ritratto al vetriolo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Facebook : cda Cambridge Analytica sospende a.d. Nix : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Facebook sospende Cambridge Analytica : i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa : Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa La società, dopo aver studiato i profili del social network, ha inviato pubblicità mirate: ha così influenzato il voto a favore di Trump e dei repubblicani? Continua a leggere L'articolo Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa proviene da NewsGo.

Facebook sospende Cambridge Analytica : i dati di 50 milioni di utenti usati per influenzare le elezioni Usa : Ha violato le regole di Facebook, sottraendo le informazioni personali di oltre 50 milioni di americani per influenzare il voto degli americani durante la campagna elettorale per le presidenziali del ...

Facebook sospende Cambridge Analytica : i dati di 50 milioni di utenti usati per influenzare le elezioni Usa : ... soprattutto paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di condizionare l'opinione pubblica usando i social media e strumenti di persuasione del mondo pubblicitario. Qui cresce e si forma uno dei ...