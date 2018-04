Facebook e il nuovo caso Cambridge Analytica | sospesa l’app Cubeyou

Facebook - 87 milioni di profili usati da Cambridge Analytica. In Italia sono 214mila. Zuckerberg si scusa di nuovo : un mio errore : Cresce la dimensione dello scandalo Facebook-Analytica, ossia dei profili del social media usati senza consenso dalla società inglese a fini elettorali, dalla Brexit alla campagna di Donald...

Crisi Facebook/ Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - arrivano le scuse : Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)

Nuovo profilo Facebook per Sara Tommasi e Debora Cattoni Video : Sara Tommasi oggi è una ragazza nuova, più matura e consapevole. Ha deciso di rimettersi in gioco puntando sugli aspetti più importanti della vita: i valori, gli affetti e gli amici, quelli veri. Un’amicizia speciale quella con la manager Debora Cattoni, direttrice del magazine online Selfie Made Girl, che dura da moltissimi anni. L’imprenditrice umbra oggi è diventata anche la sua manager e di questo Sara le è eternamente grata. Al suo fianco ...

Dati Facebook : Zuckerberg corre ai ripari sulla privacy - ecco il nuovo strumento Video : #Facebook sta vivendo forse il momento più difficile della sua storia. E' noto come il popolare social network sia finito nell'occhio del ciclone per via del fatto che milioni di Dati contenuti nei profili siano stati violati alla vigilia delle elezioni americane che hanno portato all'elezione di Donald Trump. Mark #Zuckerberg ha fatto mea culpa, ma a quanto pare i mercati non sembrano aver accettato le sue giustificazioni. E' come se, di punto ...

Ftc annuncia indagine su Facebook - nuovo tonfo del titolo in borsa : L’agenzia federale per la tutela dei consumatori avvia verifiche sulla privacy, un’eventuale condanna potrebbe costare a Zuckerberg molti milioni di dollari

La rivolta contro Facebook : già previsto un nuovo social per rimpiazzarlo : Alcuni sostengono possa essere stata una mossa "politica" per evitare la circolazione di notizie "scomode" all'interno del social, senza però presentarla come una censura vera e propria. Un nuovo ...

Facebook - il Garante Ue per la privacy : 'Problema per le elezioni europee' - Nuovo crollo in Borsa dei titoli social : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...

Caos dati - Londra convoca Zuckerberg Nuovo crollo in Borsa per Facebook : Una commissione parlamentare inglese: «Chiarisca le accuse, finora spiegazioni ingannevoli». E il garante Ue avverte: elezioni europee del 2019 a rischio

Roma - è di nuovo emergenza buche : causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. : Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive Continua a leggere L'articolo Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. proviene da NewsGo.

Facebook - il nuovo sistema che scopre se sei ricco o povero : Pare proprio che al social network più famoso del mondo non si potrà nascondere più nulla. Con il nuovo sistema approvato nel 2016 ed in probabile fase di sviluppo, Facebook sarà in grado di ottenere anche le informazioni che un utente non fornisce, ...

Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati : Facebook Messenger sta testando la possibilità di aggiungere una emoji all'immagine del proprio profilo, per esprimere il proprio stato d'animo quasi in tempo reale. Nel frattempo Instagram sta testando la possibilità di ricondividere i post di altri utenti sulle proprie storie. L'articolo Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Attenzione alla catena sul nuovo algoritmo Facebook : bufala o post di sole 25 persone? : Sta girando in questi giorni una nuova catena sui social, compresa un'app come Whatsapp, in merito al nuovo algoritmo Facebook grazie al quale sulla nostra Home rischiano ora di comparire i post di pochissime persone scelte dalla piattaforma, nell'ambito di una rotazione ristrettissima. Per la precisione, appena 25. Come sempre avviene in questi casi, in tanti si stanno chiedendo se il messaggio sia vero, oppure se si tratti dell'ennesima bufala ...