Facebook | da oggi avvisa utenti coinvolti nello scandalo

Scandalo dati - da oggi Facebook avvisa gli utenti coinvolti : A partire dalla serata e gradualmente in tutti i paesi del mondo, le persone interessate riceveranno un 'alert' che rimanderà ad un testo di spiegazioni. Potranno anche capire quali dei loro dati ...

Privacy - perché cancellarsi da Facebook oggi è inutile : Un social network con miliardi di utenti in tutto il mondo, nel 2018, sembra qualcosa di irrinunciabile perché le persone vogliono restare connesse tra loro e Facebook rappresenta la primissima ...

Buongiorno e Buon 1° Aprile 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/49 ...

Buon Pesce d’Aprile 2018 : IMMAGINI - GIF - VIDEO e FRASI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/29 ...

Privacy Facebook : Da Oggi E’ Tutto Più Semplice : Facebook da Oggi rende più facile per gli utenti la gestione della Privacy. Facebook semplifica gli strumenti di Privacy. Come tutelare la Privacy su Facebook nel modo più Semplice possibile Impostazioni Sulla Privacy Facebook Finalmente Facebook semplifica gli strumenti di Privacy per i propri utenti. Ci voleva uno scandalo enorme per convincere Facebook a rendere gestibili le impostazioni della […]

Fabrizio Frizzi - diretta funerali : oggi a Roma alle 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo live Facebook : alle 12, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo si svolgeranno i funerali di Fabrizio Frizzi, che seguiremo in diretta su Leggo.it. Ci sono già un paio di centinaia di persone...

Facebook. India : governo 'interroga' Cambridge Analytica - InfoOggi.it : Lo scandalo Facebook ha scatenato polemiche ed una battaglia politica fra i due principali partiti Indiani, il governativo Bjp del premier Narendra Modi e l'oppositore Congresso di Sonia e Rahul ...

Se decidete oggi di cancellarvi per sempre da Facebook - sarete liberi a settembre : Sappiate – se vi siete spaventati nel leggere del furto di dati da 50 milioni di account Facebook negli Usa – che se decidete di uscire oggi dal social network più famoso del mondo, sarete liberi non prima di settembre. Lo racconta oggi il Guardian, il quotidiano inglese che insieme al New York Times sabato scorso ha rivelato al mondo le violazioni della società di Alexander Nix nei profili degli utenti. Non ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari il giorno dopo il tonfo di Facebook (20 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà molti dati macroeconomici con cui confrontarsi, salvo l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 03:27:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Cambridge Analytica - a picco le quotazioni di Facebook (20 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: a picco le quotazioni di Facebook. Importanti passi avanti per la Brexit. Efferato gesto criminale a Terzigno. La carica di Di Maio. (20 marzo 2018).(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 02:03:00 GMT)

"Il web oggi è un'arma. Facebook e Google sono il problema - non la soluzione" : Il 12 marzo il web ha compiuto 29 anni. Un compleanno (molto) agro (poco) dolce per il suo papà, Tim Berners-Lee. Si festeggia perché, per la prima volta, più della metà delle persone al mondo è connessa. Ma Berners-Lee ha preferito mettere da parte le candeline e sfruttare la ricorrenza per lanciare il suo ennesimo appello: Google, Facebook e Twitter – ha scritto in una lettera aperta pubblicata dal ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Facebook : critica pediatra - figlio cancellato da elenco pazienti (8 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Treviso: critica pediatra su Facebook, il medico cancella il figlio dall'elenco pazienti. Roma mafia Tiburtina, 39 arresti in blitz antidroga (8 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Buongiorno e Buon 1° Marzo 2018 : ecco le immagini più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/48 ...

Elezioni : M5S - su Facebook anche oggi Di Maio batte Renzi : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Dopo i numeri da guiness fatti segnalare la scorsa settimana sul profilo Facebook del candidato premier del Movimento, con un post visto da ben oltre 11 milioni di persone collegate al social network, la sfida a distanza fra Luigi Di Maio e Matteo Renzi oggi fa segnare un altro dato significativo. Nelle dirette odierne sulla stessa piattaforma, Di Maio è stato seguito da circa 10mila utenti collegati in ...