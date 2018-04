huffingtonpost

: Facebook comunica agli utenti se i loro dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica e 'facilita' la rimozione de… - HuffPostItalia : Facebook comunica agli utenti se i loro dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica e 'facilita' la rimozione de… - parlamentonews : Dai numeri ai nominativi. Facebook da oggi scrivera' agli 87 milioni di utenti coinvolti nel caso Cambridge Analyti… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Dopo il polverone alzato dal data-scandal, a partire da oggiinizierà a fornire maggiori informazionisull'uso deie ad avvisare coi qualistati già toccati dalla condivisione impropria con, la società di consulenza politica ormai al centro di un caso globale.A tutti glisarà possibile conoscere quali app usano ie quali informazioni condividono con le stesse, consentendogli di decidere se rimuoverle mediante procedura semplificata. Invece, nello specificio, glii cuipotrebbero essere stati già raccolti in modo improprio dapotranno vedersi recapitato un messaggio simile a quello che segue:Abbiamo bandito il sito web "This is Your Digital Life", a cui uno dei tuoi amici si è iscritto tramite. L'abbiamo fatto perché il ...