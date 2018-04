Facebook | al Congresso l' autocritica di Zuckerberg | ' Ho fatto errori | rimedierò'

Facebook : domani Zuckerberg al Congresso : ROMA, 9 APR - Si potranno anche seguire in streaming le audizioni di Mark Zuckerberg al Congresso Usa, previste per domani e dopodomani , il 10 e l'11 aprile, . Il fondatore di Facebook risponderà prima alle domande della Commissione Commercio ...

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l'11 aprile sul caso dei dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...

Facebook - si può imbrogliare l’algoritmo E il Congresso Usa convoca Zuckerberg : Manuale combattivo per disorientare, zigzagare, far impazzire chi vuole sapere tutto di te per farne un bersaglio commerciale, o un obiettivo della propaganda politica

Facebook al Congresso minimizza il suo ruolo nel Russiagate : Facebook “non crede di essere in grado di dimostrare o confutare le accuse di possibili collusioni” tra la Russia e la campagna di Trump, ed ha trovato solo ciò che sembra essere “un’insignificante sovrapposizione” tra l’indirizzamento degli annunci pubblicitari e i contenuti promossi da gruppi pro-Cremlino e della campagna presidenziale stessa. È questo quello che Facebook ha risposto – via scritta – alle ...