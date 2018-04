Faceblock | 11 Aprile “Sciopero” da Facebook Non usate Facebook per un giorno

Facebook spento l’11 aprile? È l’operazione “Faceblock” : Una campagna è stata lanciata per astenersi da Facebook e le sue altre piattaforme Instagram, Messenger e WhatsApp, per 24 ore l’11 aprile, annuncia il Guardian. La data coincide con l’audizione al Congresso americano di Mark Zuckerberg per testimoniare riguardo i quesiti sollevati in termini di privacy e utilizzo dati degli utenti. Per la campagna – che ha inteso lanciare l’iniziativa sulla scia della vicenda Cambridge ...

Scandalo Facebook sfocia in Faceblock : 11 aprile senza social - WhatsApp e Instagram : Lo Scandalo Facebook con l'iniziativa Faceblock potrebbe avere la sua prima conseguenza devastante per il social network. Per mercoledì 11 aprile è previsto un boicottaggio totale della prima creatura di Mark Zuckerberg, ma anche di WhatsApp e Instagram per una mobilitazione che si spera possa essere per quanto possibile mondiale. In che cosa consiste la protesta che avverrà in concomitanza con l'intervento del noto CEO al Congresso degli Stati ...