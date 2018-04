“Fabrizio Corona? Non lo voglio più” La decisione choc Dopo anni di ‘vita insieme’

caffeinamagazine

: Don Mazzi: 'Lele Mora e Corona? Ho perso tempo con loro. Fabrizio si sente una divinità, niente di autentico in lui' - HuffPostItalia : Don Mazzi: 'Lele Mora e Corona? Ho perso tempo con loro. Fabrizio si sente una divinità, niente di autentico in lui' - stanzaselvaggia : Le discoteche alle otto sono chiuse e a Milano alle 19,45 il sole non è ancora tramontato. Il giudice di sorveglian… - cjmimun : Il Tribunale ha disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) “? Non lopiù. Fabrizio è un personaggio anche quando si pente, non c’è niente di autentico in lui”. Non è un bel periodo per l’ex re dei paparazzi, che si trova in una delicata posizione costantemente monitorata dalla magistratura di sorveglianza, visto che è in affidamento terapeutico dal 21 febbraio scorso, quando ha potuto lasciare il carcere di San Vittore. Un paio di giorni fa il fotografo è finito sui giornali a causa di un video diffuso in rete in cui veniva ripreso durante una discussione accesa con una persona, pare un suo ex collaboratore, accusato proprio dadi avergli rubato l’orologio. Ora è l’ex tutore don Mazzi a criticare il futuro marito di Silvia Provvedi. ”Lui e Lele Mora mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso”, ha ...