Fabrizio Corona | i giudici gli restituiscono 1 | 9 milioni di euro

I giudici di Milano restituiscono a Fabrizio Corona 1 - 9 milioni - : Restituire a Fabrizio Corona 1,9 milioni di euro. Questo quanto disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Al'ex fotografo dei vip erano stati sequestrati in tutto 2,6 milioni di euro: erano stati trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto. Il Tribunale ha stabilito che quelle somme sono state "lecitamente guadagnate" e quindi ha deciso di trattenere solo la parte delle imposte non ...

Fabrizio Corona - restituiti 1 - 9 milioni di euro. Tribunale : “Somme guadagnate lecitamente” : Nell’ottobre del 2016 un piccolo tesoro era stato sequestrato a Fabrizio Corona. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che aveva ordinato il sequestro, oggi ha invece disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di circa 2,6 milioni trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto, chiarendo che le somme sono state “lecitamente ...

Fabrizio Corona - restituiti 1 - 9 milio di euro. Tribunale : “Somme guadate lecitamente” : La Sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto la restituzione di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di circa 2,6 milioni trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto, chiarendo che le somme sono state “lecitamente guadagnate” e trattenendo la parte di imposte non ancora versate. I giudici hanno disposto, invece, la confisca della sua casa ma, come chiarito ...

Don Mazzi : "Lele Mora e Corona? Ho perso tempo con loro. Fabrizio si sente una divinità - niente di autentico in lui" : "Lele Mora e Fabrizio Corona? Mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso. È personaggio anche quando si pente, non c'è niente di autentico in lui. Non lo voglio più". Nel 1984 Don Mazzi ha fondato Exodus, una comunità che oggi conta 40 sedi e si dedica al recupero di tossici, prostitute e criminali. In un'intervista al Corriere della sera, il ...

Ancora problemi per Fabrizio Corona : Fabrizio Corona ex re dei paparazzi dopo l'uscita dal carcere ha l'obbligo di seguire una terapia per disintosicarsi dalla dipendenza psicologica da cocaina, può uscire di casa solo di giorno, con orari stabiliti dalle 7 e le 20,30. Fabrizio Corona L'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé, nel 2015 con l'affidamento in prova era tornato a casa a Milano, in luglio era stato ammonito ed erano state messe alcune restrizioni dovute a una ...

