F1 | GP Cina 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Shanghai

F1 - GP Cina 2018 : quando si corre la prossima gara? Date - programma - orari e tv : Nemmeno un istante di riposo che il circus della Formula Uno si sposta dl Bahrein alla Cina per il terzo appuntamento del Mondiale 2018. Sul tracciato di Shanghai, da sempre territorio di conquista per Lewis Hamilton e la Mercedes, si riprorrà l’acceso duello tra il campione del mondo in carica e la Ferrari di Sebastian Vettel. Il fine settimana cinese avrà orari particolarmente mattutini per noi italiani, viste le sei ore di differenza di ...

Timelaspe 6 Aprile 2018 CasCina Pisa : La giornata in un minuto con il Timelapse della Webcam di San Casciano di Cascina Pisa. Il tempo il 6 Aprile 2018 a Cascina si è presentato stabile con nebbia al primo mattino. La temperatura minima è stata di 9.7°C e la massima di 23.1°C

Volley - Champions League 2018 : Perugia sfida il Novosibirsk per avviCinare la Final Four - Zaytsev e compagni per il colpaccio : La Champions League 2018 di Volley maschile entra nel vivo, oggi si disputa l’andata dei quarti di Finale. Perugia torna in campo per sfidare la Lokomotiv Novosibirsk al PalaEvangelisti. I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi, reduci dalla sconfitta di Trento nella gara2 delle semiFinali scudetto, devono prontamente rialzare la testa contro la corazzata russa: una vittoria sarebbe fondamentale per affrontare con più tranquillità il match di ...

NBA 2018 : James Harden trasCina Houston - vincono ancora i Sixers di Marco Belinelli - LeBron James travolge i Raptors : Tante partite e classifiche che si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Cleveland si è imposta 112-106 alla Quicken Loans Arena contro Toronto in un incontro in cui, manco a dirlo, LeBron James ha messo la sua firma. 27 ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Cina per 11-5 e resta in corsa per i playoff. La Norvegia supera la Svezia e la raggiunge al comando : Arriva una vittoria fondamentale per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza ha sconfitto nettamente la Cina di Zou Dejia per 11-5 e tiene quindi vivo il sogno dei play-off. Gli azzurri hanno iniziato subito al meglio la partita, sfruttano bene l’hammer e aprendo con due punti, poi hanno rubata la ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : i dazi di Usa e Cina affondano le Borse (3 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: i dazi di Trump e Cina affondano le borse. Da Israele accordo per i migranti. Juventus Real Madrid in Champions. (3 aprile 2018).(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 01:43:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trasCina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

NBA 2018 : Marco Belinelli trasCina Philadelphia alla decima vittoria consecutiva : Un super Marco Belinelli trascina i Philadelphia 76ers alla loro decima vittoria consecutiva. L’azzurro è il miglior marcatore con 22 punti nel successo per 119-102 contro gli Charlotte Hornets. Philadelphia eguaglia il record di Cleveland (46-30) al terzo posto nella Eastern Conference e continua il suo cammino per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Senza Joel Embiid e Dario Saric, è proprio la guardia italiana a rendersi ...

Beautiful Anticipazioni 31 marzo 2018 : si avviCina la sfida tra la Forrester e la Spectra : In vista del summit della Spencer, i Forrester e Sally si dirigono a Montecarlo a bordo del jet privato di Bill.

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari con il nuovo fondo in Cina. L’arma in più per sfidare la Mercedes : Lo abbiamo detto in tutte le salse: la vittoria della Ferrari, a Melbourne (Australia), non deve illudere. Pur avendo ottenuto un primo ed un terzo posto con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, la SF71H si è dimostrata meno prestazionale della Mercedes e, senza ombra di dubbio, l’episodio della Virtual Safety Car ha agevolato la scuderia di Maranello nel centrare il bersaglio grosso. Lo ha detto chiaramente anche Vettel, al termine della ...

10 Aprile 2018 - giornata internazionale della mediCina omeopatica : consulti gratuiti in tutta Italia : In occasione della giornata internazionale della medicina omeopatica, martedì 10 Aprile l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.) promuove anche quest’anno l’iniziativa “Stiamo bene… naturalmente!”: su tutto il territorio nazionale gli studi medici, odontoiatrici e veterinari associati offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di un corretto stile di vita, illustrare le basi della ...

NBA 2018 : Philadelphia vince ancora. LeBron James trasCina Cleveland. Career High per Towns : Non si ferma la striscia vincente dei Philadelphia 76ers, che ottengono la loro ottava vittoria consecutiva, superando 118-101 i New York Knicks. Un successo arrivato nonostante l’infortunio che ha tenuto fuori per tutta la partita Joel Embiid: il centro ha giocato solo otto minuti, prima di uscire dal campo per uno scontro di gioco con Markelle Fultz, nel quale si è creato un forte trauma facciale. Senza la loro stella i 76ers non hanno ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trasCina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

MediaWorld lancia il volantino CUCina - CHE PASSIONE! [29 Marzo – 11 Aprile 2018] : MediaWorld lancia il volantino CUCINA, CHE PASSIONE! e fino all’11 Aprile 2018 con tanti prodotti in sconto ed un buono sconto di 100 euro per l’acquisto di un robot da CUCINA volantino MediaWorld 29 Marzo – 11 Aprile 2018 CUCINA, CHE PASSIONE! è la promozione del nuovo volantino MediaWorld che sarà valido dal 29 Marzo all’11 […]