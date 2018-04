F1 contro LMP1 - La Porsche 919 batte la Mercedes W08 a Spa

quattroruote

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un prototipo endurance più veloce di una Formula 1 a Spa-Francorchamps. Il nuovo record di velocità sul circuito di Spa-Francorchamps è stato segnato da Neel Jani a bordo della919 Hybrid, la stessa che ha trionfato a Le Mans nelle ultime tre edizioni.ha abbassato di quasi 8 decimi il tempo record di Lewis Hamilton, segnato lo scorso agosto durante il GP del Belgio. Per farlo, la vettura è stata svincolata dai regolamenti del campionato WEC che impongono un limite nel consumo di energia e, anche in virtù dellaggiornamento software apportato al motore, questultimo è stato in grado di erogare una potenza di 720 cavalli, ben superiori agli originari 500.Gli aspetti tecnici. Il tempo di 1.42.553, grazie a cui il 26 agosto 2017 linglese dellaha ottenuto la pole position, è stato migliorato a 1.41.770 dal pilota svizzero, che ha raggiunto sulla suauna ...