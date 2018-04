F1 Bahrain | Raikkonen | «Nulla da salvare di questo week-end»

Gp Bahrain : frattura di tibia e perone per il meccanico di Raikkonen ai box Ferrari : Il campione del mondo della Mercedes ha dovuto sostituire il cambio della sua W09. per questo pagherà una penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domani, ...

Gp Bahrain - pasticcio ai box Ferrari : investito un meccanico - Raikkonen si ritira : pasticcio ai box Ferrari dopo metà gara. La monoposto di Kimi Raikkonen, in quel momento terzo nel gp del Bharain, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese investe ...

?GP del Bahrain - Vettel in testa - Raikkonen investe un meccanico ai box e si ritira : 36° giro - Si ferma Raikkonen e monta le supersoft, ma ripartendo investe uno dei meccanici della posteriore destra. Kimi viene fermato e si ritira, il meccanico rimane a lungo sull'asfalto...

GP del Bahrain - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - Bottas scavalca Raikkonen : 6° giro - Lewis supera la sorprendente Toro Rosso-Honda di Gasly e si piazza in quarta posizione. 4° giro - Hamilton con le gome scaldate inizia a prendere il ritmo e fa un sorpasso da leggenda ...

Gp Bahrain - prima fila tutta Ferrari : pole di Vettel davanti a Raikkonen : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27"958 davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen, staccato 143 millesimi. In seconda fila Valtteri Bottas, terzo a 166 millesimi, davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton, che sarà costretto a partire però dalla nona piazza per la penalizzazione di cinque posizioni in ...

Gp Bahrain - Raikkonen il più veloce : ... alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, +0''525 seguito dal compagno di scuderia Daniel Ricciardo, +0''584, quarta la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +0''823. Per ...