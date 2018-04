F1 Bahrain | Hamilton | «Abbiamo limitato i danni»

Formula 1 - Vettel ha vinto il Gp Bahrain 2018/ Diretta gara : trionfo Ferrari su Bottas e Hamilton - Kimi ko : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Bahrain 2018 Sakhir live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della nuova stagione (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:58:00 GMT)

Ferrari - trionfo in Bahrain con il lusso di sfidare apertamente Hamilton sulla strategia : Ferrari-Mercedes 2-0. Sono 19 le partite di ritorno ma intanto non una semplice prima fuga. Un secondo gol, In Bahrain, da standing ovation. Roba da mandare in crisi di nervi l'intera Mercedes, per la ...

F1 - trionfo Ferrari in Bahrain : Vettel fa due su due all'ultima curva - fregati Bottas e Hamilton : Con la grinta, con la classe, con tutto: Sebastian Vettel vince il Gp del Bahrain davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton , secondo successo su due gare nel Mondiale di Formula 1 per la Ferrari . ...

F1 Bahrain - capolavoro Vettel! La Ferrari beffa Bottas e Hamilton : E due! Due vittorie sue due gare, punteggio pieno in classifica, una macchina che risponde bene e una squadra che sa reagire alle difficoltà. Che Sebastian Vettel, in Bahrain! E soprattutto che ...

Formula 1 - Gp Bahrain – gara in diretta : Vettel in testa - Hamilton in rimonta. Disastro Red Bull : Ricciardo è fuori

F1 Bahrain - Hamilton : «Voglio raggiungere le prime cinque posizioni» : SAKHIR - Arrabbiato e di poche parole Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Il pilota inglese ha fatto registrare il quarto tempo e partirà nono per la penalizzazione per aver ...

Gp Bahrain F1 : Prima fila tutta Ferrari - Hamilton partirà solo nono : ... di fede Ferrarista, appassionato di tecnologia e di sport, in particolare di Formula 1. Cresciuto passando la domenica pomeriggio a guardare Schumi in TV a vincere i mondiali sulla Rossa! - Twitter: ...

Bahrain - pole di Vettel! Prima fila Ferrari. Hamilton parte 9° : Stavolta non c'è alcun bottone magico Mercedes che tenga, la Prima fila del GP del Bahrain è tutta Ferrari. Rispetto a Melbourne è il Cavallino il più veloce di tutti: con Sebastian Vettel. Il tedesco,...

Formula 1 - Gp Bahrain – diretta qualifiche Vettel per la pole - Hamilton penalizzato

Bahrain - Lewis Hamilton penalizzato di cinque posizioni : ROMA - Inizia in salita il weekend in Bahrain per Lewis Hamilton . Il campione del mondo della Mercedes ha dovuto sostituire il cambio della sua W09 il che gli costerà una penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domenica che sarà decisa dalle ...