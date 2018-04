ilfattoquotidiano

: Evasori di multe: se ‘così fan tutti’, ecco la ricetta contro i soliti furbetti - Cascavel47 : Evasori di multe: se ‘così fan tutti’, ecco la ricetta contro i soliti furbetti - Teleacras : Agrigento, differenziata al 62%, 2mila evasori auto-denunciati, 200 multe – Teleacras - PMurroccu : RT @FrancescaCose: #Europa ed #Italia sempre capaci di chiedere sacrifici ai più deboli ma incapaci di colpire evasori e furbi https://t.co… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sia ben chiaro a nessuno fa piacere pagaree tasse, ma vanno saldate altrimenti non si finanziano i servizi pubblici. Grande Milena Gabanelli, madre di tutte le inchieste giornalistiche più scomode, sempregli affiliati “Mascalzoni Uniti” è andata a scardinare il bubbone delleevase. I, residenti in Italia, lavorano qui ma con un trucchetto intestano l’auto a società “fantasma” in Bulgaria o in Romania. Si risparmia su bollo e assicurazione. Ma soprattutto non si pagano le. Sul superbollo, poi, per le auto di lusso e di grossa cilindrata si arriva a risparmiare qualche migliaia di euro. Francesco Serao, ex presidente nazionale dei dottori commercialisti, ex consigliere nazionale della giustizia tributaria, ex vice presidente Comitato Unitario della Professioni, più altre cariche internazionali, praticamente un’autorità in materia ...