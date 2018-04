Esplode un'auto nel Vibonese - un morto e un ferito. Indaga l'antimafia : Esplode un'auto nel Vibonese, un morto e un ferito. Indaga l'antimafia È accaduto a Limbadi mentre la macchina della vittima, Matteo Vinci, percorreva una strada in località Cervolaro. Il 42enne si era candidato alle ultime elezioni comunali. A bordo anche il padre 70enne che è ricoverato in prognosi ...

Limbadi choc. Esplode auto morto Matteo Vinci - grave il padre : Episodio inquietante. Matteo Vinci, 42 anni è morto a Limbadi in proVincia di Vibo Valentia, nello scoppio dell’auto che stava guidando.

Esplode bomba in un'auto : muore ex candidato alle comunali. Ferito il padre : Un uomo di 42 anni, Matteo Vinci, è morto a Limbadi, nel Vibonese, nello scoppio dell'auto che stava guidando. Ferito gravemente il padre di Vinci, Francesco, di 70 anni. L'ipotesi che viene fatta dai ...

Un'autobomba Esplode nel Vibonese : muore ex candidato alle comunali - ferito il padre : Un uomo di 42 anni, Matteo Vinci, è morto a Limbadi, nel Vibonese, nello scoppio dell'auto che stava guidando. ferito gravemente il padre di Vinci, Francesco, di 70 anni. L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini sotto le direttive della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è che a provocare lo scoppio sia stata una bomba collocata nel vano portabagagli della vettura.Matteo Vinci, ex ...

Vibo Valentia - auto Esplode. Muore ex candidato alle comunali. Forse una bomba : Ha perso la vita Matteo Vinci, era stato anche candidato alle ultime elezioni comunali di Limbadi, nel Vibonese. Ferito grave il padre. Spunta l'ipotesi di un ordigno nascosto sulla vettura

Vibo Valentia - Esplode un’auto : un morto e un ferito grave. “È stata una bomba” : A provocare la deflagrazione pare sia stato un ordigno collocato nel vano portabagagli della vettura. La vittima, il 43enne Matteo Vinci, era stato anche candidato alle ultime elezioni comunali nella lista "Limbadi libera e democratica". Con lui in auto c'era il padre 72enne, ferito gravemente.Continua a leggere

Vibo Valentia - Esplode un’auto : un morto e un ferito - ipotesi bomba : Vibo Valentia, esplode un’auto: un morto e un ferito, ipotesi bomba Vibo Valentia, esplode un’auto: un morto e un ferito, ipotesi bomba Continua a leggere

Limbadi Vibo Valentia - Esplode auto. Un morto e un ferito : Limbadi , Vibo Valentia, - Un uomo di 42 anni, Matteo Vinci, è morto a Limbadi, nel Vibonese, nello scoppio dell'auto che stava guidando. ferito gravemente il padre di Vinci, Francesco, di 70 anni. L'...

Treviglio - Esplode autoclave in azienda mangimi/ Ultime notizie : indagini per omicidio colposo plurimo : Treviglio, esplosione in azienda per mangimi: 2 morti, ancora ignote le cause. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto nell'impianto ECB, che si occupa di Petfood(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 21:07:00 GMT)

TREVIGLIO - Esplode AUTOCLAVE IN AZIENDA MANGIMI/ Ultime notizie : sindacati - “chiarire motivi incidente” : TREVIGLIO, esplosione in AZIENDA per MANGIMI: 2 morti, ancora ignote le cause. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto nell'impianto ECB, che si occupa di Petfood(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 17:08:00 GMT)

Treviglio - Esplode autoclave in azienda di mangimi/ Ultime notizie - morti due operai padri di due figli : Treviglio, esplosione in azienda per mangimi: 2 morti, ancora ignote le cause. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto nell'impianto ECB, che si occupa di Petfood(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 14:32:00 GMT)

Esplode un'autoclave - morti due operai. I vigili del fuoco : il bilancio è ancora provvisorio : Continua anche nel giorno di Pasqua la strage sui posti di lavoro: dopo gli ultimi episodi di Livorno, Firenze e Bologna, oggi tocca a Treviglio, in provincia di Bergamo, piangere due morti durante l'...

Esplode autoclave a Treviglio : due morti - zona interdetta : Lo scoppio di un autoclave in un’azienda di produzione di mangimi nel Bergamasco, la zona è interdetta per forte presenza di Co2

Bergamo - Esplode autoclave : due morti in azienda di mangimi : Tragedia in un'azienda di mangimi a Treviglio, in provincia di Bergamo. Questa mattina due operai di circa 50 anni sono morti nell'esplosione di un'autoclave.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, personale del 118 e carabinieri.L'esplosione è avvenuta nella Icb di via Caldenzano. Non è chiaro se nell'incidente siano state coinvolte altre persone, ma secondo le prime ricostruzioni ...