Eroe | suo malgrado | Francesco | il meccanico Ferrari investito al pit-stop

Monchi : “Totti è un superEroe - sarebbe assurdo non usare suoi poteri” : “Francesco ha una capacità, un raggio d’azione, d’influenza e di credibilità così grande che la Roma deve sicuramente utilizzare. sarebbe assurdo, avendo un supereroe, non utilizzare i suoi poteri. E Totti è un supereroe”. Il ds della Roma, Monchi descrive così Francesco Totti nello speciale su Fox Sports “Filosofia Monchi”, dove il dirigente giallorosso si racconta e parla inevitabilmente anche della leggenda ...

Arresto cardiaco al distributore : Roberto - il benzinaio Eroe che ha salvato la vita al suo titolare : "Non sono un eroe, dovrebbero mettersi tutti nelle condizioni di poterlo fare". Roberto ha salvato la vita al titolare dell'area di servizio in cui lavora come benzinaio. Il suo capo di 57 anni ha...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : Follonica in trionfo! Sconfitto il Forte dei Marmi in rimonta. Federico Pagnini Eroe davanti al suo pubblico : Il Follonica trionfa davanti al suo pubblico e porta a casa la Coppa Italia 2018 di Hockey su pista. I toscani superano il Forte dei Marmi al termine di una finale entusiasmante e caratterizzata da una serie incredibile di capovolgimenti di fronte. L’entusiasmo del Capannino trascina i padroni di casa verso un autentico trionfo, costruito battendo le due principali favorite per la vittoria, segnale evidente della crescita di un gruppo che ...

“La paura? Non so cosa sia”. Guai a chiamarlo ‘vecchietto’ : a 88 anni - questo anziano signore si trova di fronte una possibile tragedia. Senza pensarci - interviene così. Il web ora celebra il suo nuovo Eroe : Una donna che urla, cinque persone attorno a lei che la stanno aggredendo vigliaccamente. Lui, John Nixon di 88 anni, veterano inglese, non c’ha pensato due volte: invece di far finta di niente si è lanciato sui malviventi ed è riuscito nell’impresa di metterli in fuga ed evitare una tragedia. “La parola paura non rientra nel mio dizionario”, ha affermato poi l’anziano, che nella lotta ha messo in pratica le ...

Il coach Eroe morto per salvare i suoi studenti : Ha fatto scudo con il suo corpo, lanciandosi davanti agli studenti mentre una raffica di proiettili veniva sparata contro di loro

“Ho rischiato di morire. Guardatemi oggi”. Una favola meravigliosa : intubato in una stanza d’ospedale - questo ragazzo ha affrontato mesi durissimi - con i medici a dargli poche chance di sopravvivenza. Poi un sogno che si realizza. E ora il mondo acclama il suo nuovo Eroe : Un sogno, una favola a lieto fine di quelle che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore particolarmente sensibile. E che invece è davvero accaduta, andata in scena sotto gli occhi del mondo. Lui, lo snowboarder canadese Mark McMorris, è d’altronde la prova vivente che davvero non c’è niente di impossibile. Scampato per miracolo a un grave incidente che gli sarebbe potuto costare la vita, l’uomo è riuscito ...

“Un Eroe”. A 11 anni vede l’amico in difficoltà e tenta di salvarlo - senza esitare : un dramma toccante che ha commosso il mondo. La storia di un bambino e del suo coraggio unico - toccante : Morire giovanissimo compiendo un gesto di coraggio incredibile, correndo a salvare una persona in difficoltà senza pensare ai rischi delle sue azioni. Il mondo intero piange la scomparsa di Anthony Perez, 11 anni, un bambino che ha perso la vita a New York nel disperato tentativo di aiutare un amichetto poco più grande di lui che era precipitato in uno stagno ghiacciato del Queens. Anthony e Juan Umpierrez nel pomeriggio stavano giocando ...