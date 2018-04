Equitazione | FEI World Cup Parigi 2018 | francesi a caccia del trionfo nella più

oasport

(Di lunedì 9 aprile 2018)capitale dell’tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEICup 2017-, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio. L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEICup, che si svilupperà in tre tappe tra giovedì 12 e domenica 15 aprile. Velocità e precisione saranno le caratteristiche richieste agli atleti, per i quali le penalità si trasformeranno in secondi, che saranno aggiunti al tempo impiegato dai binomi per percorrere il tracciato. Chi realizzerà il miglior tempo nel primo round, in programma giovedì 12 aprile, partirà da zero punti, mentre per gli altri il calcolo dei punti sarà misurato sulla base del ...