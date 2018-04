ENEA | arriva BasKer | un nuovo materiale antifuoco per trasporti ed edilizia

ENEA : arriva “BasKer” - il nuovo materiale antifuoco per trasporti ed edilizia : Si chiama “BasKer” (basalto+ceramico) ed è un nuovo materiale ceramico composito rinforzato con fibra di basalto, utile per tubi di scarico, paracalore, pannelli e porte parafuoco per applicazioni nei settori trasporti, edilizia, aerospazio, militare e sportivo. Leggerezza, coibentazione, resistenza alle alte temperature e al fuoco lo contraddistinguono rispetto ad altri materiali tradizionali. Completano il suo identikit, sicurezza, ...