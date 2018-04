Emergenza cinghiali in Liguria | “Grave problema per agricoltura e ambiente” 

meteoweb.eu

: Emergenza cinghiali, conclusa una proficua riunione in Prefettura - - tusciatimes : Emergenza cinghiali, conclusa una proficua riunione in Prefettura - - TeleregioneTv : Puglia | Emergenza cinghiali Parco Alta Murgia chiede impegno di tutti | TG Teleregione 04 04 2018: - deadellacaccia : TORINO, EMERGENZA CINGHIALI: COLDIRETTI CHIEDE AZIONI TEMPESTIVE -

(Di lunedì 9 aprile 2018) È aumentato in maniera esponenziale il numero dipresenti sul territorio ligure, numero che testimonia, ormai, la presenza incontrollabile dell’animale che più di ogni altro arreca danni inestimabili ai territori coltivati, all’ambiente, ai centri abitati dove spesso è causa di incidenti, senza sottovalutare il pericolo di epizoozie che possono essere generate dalla presenza abnorme registrata. Lo sottolinea la Regione. Questa crescita ha portato nel tempo ad un sovrappopolamento di esemplari, che si sono dovuti allontanare dalle zone boschive alla ricerca di cibo, arrivando ad occupare anche i centri abitati dove destano preoccupazione per l’incolumità dei cittadini. I danni maggiori, per il momento, sono però quelli subiti dalle aziende agricole di tutta la, dove qualsiasi misura adottata finora non è servita a fermare gli animali che distruggono ...