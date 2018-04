Embraco | tre gruppi in lizza

Embraco - tre interessati a stabilimento Riva di Chieri : Roma, 9 apr. , askanews, Sarebbero tre le aziende interessate a rilevare lo stabilimento Embraco di Riva di Chieri. È quanto emerso a margine dell'incontro di aggiornamento sulla situazione della ...

Embraco e le altre : la difficile gestione delle crisi aziendali : È illusorio pensare che si possa vivere in un mondo senza chiusure aziendali. Nel caso specifico dell'Embraco, ha fatto però scalpore che la produzione italiana venga delocalizzata in Slovacchia. Il ...

Dal Cipe oltre un miliardo per l'industria e contro i casi-Embraco e 900 milioni per strade e ferrovie : Ce n'è un po' per tutti. Ma in cima alla lista de dei nuovi investimenti approvati dal Cipe , chiamato ad assegnare quasi 5 miliardi di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione, c'...

Embraco - da Candy a Honeywell ecco le altre multinazionali che hanno lasciato l’Italia. Dopo aver preso fondi pubblici : Dalla Candy alla Zoppas, passando per la recente vicenda della K Flex. Sono centinaia le aziende o multinazionali con stabilimenti in Italia che, negli ultimi anni, per sfuggire a tasse e burocrazia hanno annunciato il trasferimento all’estero, anche Dopo aver ricevuto finanziamenti pubblici. Vanno in Cina, Russia, ma anche Polonia e Slovacchia. Come nel caso della Embraco, l’azienda brasiliana del gruppo Whirlpool che ha annunciato il ...

Embraco - in Francia chi delocalizza deve trovare un compratore. Ma vale solo per le aziende con oltre 1000 dipendenti : La delocalizzazione delle medie imprese è un doloroso tema anche in Francia. Ma, a differenza di Roma, Parigi ha tentato di correre ai ripari con una norma ad hoc varata durante la presidenza di François Hollande. A più quattro anni di distanza è però in chiaroscuro il bilancio dell’applicazione di quella che fu ribattezzata la legge Florange, in ricordo del comune nell’Est della Francia in cui si trovava lo stabilimento che il ...

Embraco - verità ecco le tante taciute e oltre : La vicenda Embraco, con il Ministro Calenda impegnato in prima persona, è l'esempio di tanti casi della delocalizzazione e non solo. E dei tanti tavoli aperti di crisi, spesso taciuti.

Oltre 70 milioni di euro di fondi pubblici Il conto di Embraco per lo Stato italiano : Oltre 21 milioni di euro di fondi pubblici fra Regione Piemonte - con tanto di acquisto nel 2004 (per 7,7 milioni) di un capannone da FinPiemonte per i metri quadrati di superficie produttiva in surplus - e fra Ministero del Lavoro per la formazione. Più milioni di ore di cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali che a spanne potrebbero valere circa 50 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it

Oltre il caso Embraco. Non colonizzati ma globalizzati : Durante la crisi gli investimenti stranieri diretti , cioè non puramente finanziari, in Italia hanno raggiunto i 346 miliardi di dollari; di questi 29 sono arrivati nel 2016 " ultime cifre ufficiali " ...

OLTRE L'Embraco/ I lavoratori a rischio negli stabilimenti italiani : In questi giorni la vicenda Embraco tiene banco, ma non è l’unico caso di situazioni critiche in negli stabilimenti italiani, con posti di lavoro a rischio. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Lavoro nero e le altre irregolarità nelle aziende italiane, di G. CazzolaCONSIGLI NON RICHIESTI/ La gentilezza che aiuta sul lavoro, di L. Brambilla

Oltre il caso Embraco. Lezioni dalla Slovacchia : Ora il rapporto deficit/Pil è all'1,7 per cento, il debito pubblico al 51 per cento e l'economia tira. E il ceto medio è un po' meno arrabbiato. Una lezione per il centrodestra italiano?

Embraco - Calenda va a Bruxelles : “Un fondo per evitare la fuga di altre aziende all'estero" : Il braccio di ferro tra la Embraco e il governo italiano continua a tenere banco. Dopo le dichiarazioni al vetriolo rilasciate ieri dal ministro...