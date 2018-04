Embraco | sindacati dopo incontro al Mise | ' ' Tre aziende interessate a rilevare fabbrica' '

Embraco - soluzione possibile. I sindacati : "Ora sono tre i gruppi interessati" : ROMA - Dopo i primi due gruppi che hanno fatto qualche passo avanti verso la Embraco ora spunta un terzo, possibile, interessato per lo stabilimento di Riva di Chieri. Secondo i sindacati ci sarebbero ...

Embraco - siglato l’accordo azienda-sindacati : nel 2018 esuberi congelati : Passo avanti della vertenza Embraco. I sindacati e l’azienda brasiliana del gruppo Whirlpool hanno trovato un accordo per congelare, almeno fino alla fine del 2018, i 497 licenziamenti annunciati. L’intesa include, inoltre, l’attivazione di un percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di compressori per frigoriferi di Riva di Chieri. Il ...

Embraco. Stop licenziamenti - ok incentivi a esodo. Sindacati : ora ricollocare tutti lavoratori : Chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60mila euro, 50 mila chi andrà via a maggio, 35mila chi lascerà l'azienda tra giugno e agosto, 30mila da settembre a dicembre

Embraco. Lavoratori di nuovo in sciopero. Sindacati : ci aspettiamo proroga licenziamenti : Dopo il rinvio della trattativa del 22 marzo, oggi si discuteranno gli incentivi all'esodo volontario e dovrebbe essere ratificato il verbale siglato il 2 marzo al ministero dello Sviluppo economico che prevede la proroga dei licenziamenti fino al termine del 2018

Almeno quattro gli investitori per l'Embraco. Calenda : "Decideremo con i sindacati" : Da oggi inizia 'la vera sfida, quella di trovare soluzioni nuove che possano garantire la piena occupazione. Un obiettivo che è raggiungibile'. Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, non mette ...

Embraco - Calenda : Licenziamenti congelati. I sindacati : Bene - ma servono garanzie : "È stato raggiunto l’accordo per la sospensione dei Licenziamenti", annuncia il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al termine del tavolo su Embraco al Ministero. Il congelamento fino a fine anno serve"per avere il tempo da recuperare per una reindustrializzazione su cui Embraco e Whirlpool si impegneranno anche economicamente. I lavoratori prenderanno lo stipendio pieno, non ci saranno part time ...

Embraco - licenziamenti congelati. I sindacati : Bene - ma servono garanzie : "Da Roma ci stanno arrivando notizie sul congelamento dei licenziamenti Embraco per tutto il 2018 e il mantenimento dell’attività per il 2018". L'annuncio lo dà la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, intervenuta a Torino all’assemblea dei metalmeccanici. "È l’avvio di un percorso, vedremo come evolverà. Noi non siamo disposti a firmare accordi che prevedono i ...

Embraco - Calenda convoca azienda e sindacati : Teleborsa, - La vertenza Embraco ritorna sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministro Carlo Calenda ha dato appuntamento ad azienda e sindacati alle 10:30 di domani 2 marzo al ...

Il caso Embraco diventa una questione europea : sindacati 'rassicurati' dalla trasferta a Bruxelles : "Il caso Embraco è diventato europeo". La trasferta a Bruxelles della delegazione di lavoratori della Embraco ha "fornito rassicurazioni" sul futuro dei dipendenti dell'azienda dello stabilimento di ...

Embraco : sindacati abbandonano incontro : ANSA, - ROMA, 22 FEB - I sindacati hanno abbandonato l'incontro all'Unione Industriale di Torino con l'Embraco dopo l'ennesimo no dell'azienda alla richiesta di ritirare i licenziamenti. Fuori i ...