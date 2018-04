Embraco | c' è uno spiraglio | investitori all' orizzonte

Embraco - Vestager : "Aiuti UE devono creare posti lavoro e non spostarli da uno Stato all'altro" : Riflettori ancora puntati si su Embraco dopo che le trattative con i vertici di Whirlpool , gruppo che controlla il gruppo brasiliano sono naufragate. Ieri, 20 febbraio, il Ministro per lo Sviluppo ...

Embraco - la commissaria Vestager : “I fondi Ue devono creare nuovi posti - non spostarli da uno Stato all’altro” : I fondi strutturali Ue “dovrebbero servire a creare nuovi posti di lavoro, non a spostare posti di lavoro da un Paese all’altro. Abbiamo un paio di casi che ci sono stati segnalati, naturalmente li seguiamo”. Quanto alla richiesta italiana di poter derogare alle norme sugli aiuti di Stato per finanziare le reindustrializzazioni, “non ho alcuna valutazione per ora, perché non ho alcun dettaglio sulle idee dell’Italia, ma in ...