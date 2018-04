Elliott sale al 9% in Telecom e opziona un altro 5% | Con un cda tutto indipendente

Tim - il fondo Elliott sale all'8 - 8% : Il fondo americano Elliott rafforza la presa su Tim e sale all'8 ,8%. Il dettaglio degli acquisti è stato comunicato alla Sec, la Consob americana. Elliott oltre ad aumentare la partecipazione in azioni ...

Tim - Elliott sale al 9% circa di Tim : Roma, 9 apr. , askanews, Il fondo Elliott è salito al 9% circa del capitale ordinario di Tim. Lo comunica lo stesso fondo attivista in una nota in cui spiega che ha lavorato con JP Morgan per ...