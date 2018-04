Elliott sale al 13 | 7% potenziale in Telecom | Cda indipendente può creare enorme

Elliott rafforza la presa su Tim : sale all’8 - 8% e punta al 13 - 7% : Il fondo americano Elliott detiene l'8,8% del capitale ordinario di Telecom Italia. È quanto precisa il fondo in una comunicazione alla Sec, la Consob americana. Elliott avrebbe...

