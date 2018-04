Elisa Isoardi | la replica dopo l' ira social sulle camicie di Salvini è impagabile

Elisa Isoardi - le parodie sul ferro da stiro impazzano in rete. E lei risponde così Guarda : Elisa Isoardi ci ride su. E sul ferro da stiro-gate che l'ha travolta in questi giorni pubblica una foto divertente di una delle tante parodie che stanno girando in rete. Elisa è con il suo compagno ...

“I piselli…”. Elisa Isoardi fa impazzire Instagram. Dopo le recenti polemiche - Lady Salvini se ne esce così - senza filtri. Ovviamente - si scatena il finimondo. La regina indiscussa dei social : Mi sa tanto che Elisa Isoardi c’ha preso gusto davvero. La bella giornalista, compagna di Matteo Salvini, in queste ultime settimane si sta trasformando in star assoluta dei social italiani, sfoderando un’ironia che in molti probabilmente non si sarebbero mai aspettati da lei. E rispondendo con risate su risate alle critiche di chi, Dopo quelle uscite pubbliche in cui diceva di voler stare in disparte per lasciare le luci ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Rivelazione in tv : "non stiro solo camice - faccio anche la maionese!" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini continua a far discutere e dopo la foto della camicia e le relative polemiche, ecco le Rivelazione in tv: "non stiro solo camice, faccio anche la maionese!"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Elisa Isoardi e la serata "da leoni" della compagna di Matteo Salvini : cosa ha fatto? : Ha fatto il giro del web la foto di Elisa Isoardi intenta a stirare una camicia bianca di venerdì sera. Lo scatto, postato dalla stessa compagna del possibile nuovo premier del governo...

Elisa Isoardi foto mentre stira/ E ora una brutta influenza - ma il pubblico la sostiene : Elisa Isoardi stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e pubblica la foto nel suo profilo Instagram: l'ironia dei suoi followers esplode sul web.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:51:00 GMT)

Elisa Isoardi/ Foto - stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e si candida per La prova del cuoco : Elisa Isoardi stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e pubblica la Foto nel suo profilo Instagram: l'ironia dei suoi followers esplode sul web.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Elisa Isoardi che stira le camicie : "Ecco il mio venerdì sera da leoni" : "Un venerdì sera da leoni". Ieri Elisa Isoardi ha postato sulla propria pagina Facebook tre scatti fotografici che raccontano una serata "qualunque" della sua vita coniugale. Nelle immagini viene "immortalata" alle prese con il ferro da stiro (guarda la gallery). Sull'asse una camicia bianca che tutti i suoi fan danno per scontato essere di Matteo Salvini. "La camicia del Premier? - chiede un follower - in ogni caso vedere persone del mondo ...

Ed Elisa Isoardi stira la camicia di Salvini : «Un venerdì sera da leoni» per Elisa Isoardi, passato a stirare la camicia di Matteo Salvini. A raccontarlo è la stessa ex modella e conduttrice Rai, che sul suo profilo Instagram posta tre foto che la vedono impegnata a sistemare la camicia del compagno e leader della Lega Nord. La Isoardi era stata criticata qualche settimana fa dopo aver affermato in un’intervista che una donna deve saper «stare nell’ombra» del suo uomo. «Sono quindici ...

Elisa Isoardi madrina della serata di charity alla Nuvola per la Formula E a Roma : Grande fermento e biglietti sold out per la Formula E a Roma. Mentre i lavori di allestimento nel quartiere Eur di Roma sono già partiti in vista della gara di Formula E del 14 aprile. Per il giorno precedente, venerdì 13 aprile, è stata organizzata presso la Nuvola di Fuksas, uno dei punti principali del circuito, la serata di charity, che vedrà come madrina Elisa Isoardi, conduttrice Rai con i riflettori puntati ...

Elisa Isoardi - ecco pregi e difetti di Matteo Salvini : Elisa Isoardi a tutto tondo, tra tv e vita privata, dalle pagine di Leggo. La 35enne conduttrice Rai di Buono a sapersi - A tavola in salute, da tempo ormai fidanzata di Matteo Salvini, ha così risposto a chi ha criticato le sue parole sul dover 'stare nell'ombra', in quanto donna, per poter affiancare il leader leghista. prosegui la letturaElisa Isoardi, ecco pregi e difetti di Matteo Salvini pubblicato su Gossipblog.it 05 aprile 2018 ...

Elisa Isoardi si racconta : «Io e Matteo. Pane - amore e...cacio e pepe» : Se fosse un post su Facebook, come stato d'animo Elisa Isoardi potrebbe scrivere «È felice». Stagione televisiva ricca di soddisfazioni e l'amore più importante...

Elisa Isoardi : 'Io e Matteo. Pane - amore e...cacio e pepe' : Come reagisce a commenti cattivi? 'All'inizio ci rimanevo male poi ho capito che i social sono un mondo in cui non puoi prendere per vero un commento negativo su cento. Se c'è l'insulto si denuncia'. ...

Intervista a Elisa Isoardi : «Io e Matteo. Pane - amore e...cacio e pepe» : Se fosse un post su Facebook, come stato d'animo Elisa Isoardi potrebbe scrivere «È felice». Stagione televisiva ricca di soddisfazioni e l'amore più importante...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Ischia/ Video - a pesca dopo la visita alla zona rossa : “Qualche ora di relax” : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono pronti a vivere al massimo le vacanze di Pasqua ad Ischia in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:38:00 GMT)