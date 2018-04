ELF CIV 2018 Il primo weekend a Misano ci regala grinta e competizione

Thailandia - cerca il sELFie perfetto : turista scivola e muore : Un turista di 32 anni è morto dopo un volo di 30 metri mentre cercava di scattarsi un selfie davanti alle cascate.Il cartello di pericolo non è bastato a fermare Jiri Barta, un 32enne di nazionalità cieca in vacanza in Thailandia. Insieme ad alcuni amici, il turista va sull'isola di Koh Samui, nota per le splendide cascate. La tentazione di scattarsi una fotografia è troppa e il ragazzo ignora completamente l'avviso di non ...