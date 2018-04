Elezioni Ungheria | Orbán rivince le elezioni | è al terzo mandato consecutivo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Risultati Ungheria : Orban stravince Elezioni “uniti contro invasione Islam” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Risultati Elezioni Ungheria, Viktor Orban stravince il voto, "vittoria storica per la madrepatria. Difensore contro l'invasione islamica (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Ungheria - Orban vince le Elezioni con oltre il 49% dei voti - : La coalizione comprende il partito conservatore Fidesz e il Partito popolare democratico cristiano , KDNP, . Il partito di destra Jobbik è arrivato secondo con circa il 20 percento dei voti e 23 seggi;...

Elezioni in Ungheria - Viktor Orban vince ancora : “Opportunità per difendere il Paese” : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le Elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010. Affluenza record al voto. Le prime parole del leader: "Vittoria opportunità per difendere l'Ungheria".Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Ungheria - Orban vince con quasi il 50% dei voti - 9 aprile 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: centrodestra unito, Salvini esclude alleanze con Pd e cerca intesa con M5s. Orban vince in Ungheria , 9 aprile 2018,

Ungheria - Orban stravince le Elezioni con quasi il 50% : ha la maggioranza per cambiare la costituzione : Viktor Orban sarà per la terza volta premier d’Ungheria. Il primo ministro anti-immigrati ha stravinto le elezioni conquistando il 49,5% dei voti e, con quasi la totalità delle schede scrutinate, il suo partito Fidesz ha ottenuto 133 dei 199 seggi, percentuale che gli darebbe anche la super maggioranza dei due terzi necessaria per i cambiamenti costituzionali. Potrà così continuare a sviluppare il suo progetto di “democrazia ...

Viktor Orban vince le Elezioni in Ungheria con quasi il 50% dei voti : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010 in un voto che ha visto nel Paese un'affluenza record. Il partito di governo Fidesz, secondo i risultati diffusi quando lo spoglio era ormai oltre l'80%, conserva la maggioranza assoluta nel parlamento con il 49% dei consensi. Secondo è il partito Jobbik con il 20%, terza l'alleanza socialisti-verdi con ...

Ungheria - Orban stravince le Elezioni : premier per il terzo mandato - : "La schiacciante vittoria alle elezioni è un'opportunità per difendere l'Ungheria". Sono le prime parole del leader del partito conservatore. Fidesz conserva la maggioranza assoluta nel parlamento ...

Ungheria - Orban stravince le Elezioni legislative : Il partito conservatore del primo ministro Viktor Orban (Fidesz) ha raccolto il 49,15% dei voti dopo il conteggio del 64% delle schede elettorali

Ungheria al voto - Orban verso terzo mandato/ Risultati Elezioni : affluenza record - il 'sogno" e gli scandali : Elezioni Ungheria, Orban verso il terzo mandato consecutivo: Risultati voto alle h23, affluenza record regala al Presidente il "sogno" modifica alla Costituzione? Timori Ue per scandali

Ungheria : Elezioni - alle 15 affluenza in aumento - 53 - 64% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Elezioni Ungheria : Viktor Orban verso vittoria - tra economia e promesse : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Elezioni in Ungheria, Viktor Orban verso la larga vittoria, legge elettorale permettendo. promesse economiche e sondaggi, gli scenari

Verso le Elezioni - Orban : 'O l'Ungheria o gli oligarchi' : ... che - ha detto - 'vivrà per vedere quando diventeranno una minoranza nel loro Paese e perderanno l'unico posto nel mondo che chiamano casa'. Nella sua battaglia per la difesa dei confini e delle ...

