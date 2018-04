Elezioni RSU 2018 | tra pochi giorni si vota

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) I17, 18 e 19 aprile siper eleggere i membri delle #Rsu Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un grande momento di democrazia, ed è importante che tutti gli aventi diritto vadano are, soprattutto per i nuovi compiti che le future Rappresentanze Sindacali Unitarie VIDEO avranno. Durante l’assemblea dei nuovi candidati RSU, che si è svolta venerdì 2 marzo alla Camera del Lavoro di Milano, la segretaria generale Manuela Vanoli ha affermato: 'andiamo are dopo aver raggiunto il rinnovo di tre contratti nazionali. In questo modo abbiamo riconquistato il potere contrattuale sottratto dalla riforma Brunetta'. I compiti dei futuri eletti saranno importanti: per questo si ritiene fondamentale predisporre percorsi di formazione che li vedranno coinvolti da subito. In questa logica è stata organizzata la giornata del 2 marzo, il primo di vari momenti di formazione; ...