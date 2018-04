elezioni fidesz salvini meloni orban

agi

: ?? Elezioni #Ungheria in tempo reale (88,6% scrutinio): Fidesz 49,1% (133 seggi) Jobbik 19,9% (26) MSZP 12,3% (20) L… - you_trend : ?? Elezioni #Ungheria in tempo reale (88,6% scrutinio): Fidesz 49,1% (133 seggi) Jobbik 19,9% (26) MSZP 12,3% (20) L… - marcofiori16 : RT @IgEnd_: #Ungheria -Il premier ungherese Viktor #Orban ha vinto in maniera schiacciante le elezioni, conquistando il suo terzo mandato c… - rashidaldosari : RT @EUDataNewsHub: ???? Viktor Orban ha conquistato il terzo mandato consecutivo, “difenderò l’Ungheria” -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Matteoesulta: la vittoria di Viktorin Ungheria è, vista da lui, la riprova che l’onda del futuro dell’Europa si chiama sovranismo. Un passo in avanti verso la scalata di Palazzo Chigi, tanto è vero che il leader leghista, impegnato in questi giorni in un delicato gioco di equilibri tra M5S e centrodestra, affida a Facebook un auspicio impegnativo: “Spero di andarlo a trovare presto a Budapest da Presidente del Consiglio”. Anche se è stato bruciato sul tempo da Giorgia, che oggi può inneggiare ai “patrioti d’Europa” che escono più forti dalle urne ungheresi con la tranquillità di chi dac’è già stata, e in un momento topico: il 28 febbraio scorso, quattro giorni prima delleitaliane. Un investimento che ora permettere di immaginare non pochi ...