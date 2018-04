Eletto il primo Presidente del Consiglio comunale di Crosia | Francesco Russo

Elezioni - M5s “di massa” : i nuovi Elettori sono ex montiani e hanno il posto fisso. Il Pd? Primo tra over 65 e pensionati : L’origine del mondo nuovo è scritta nel suo dna: l’età degli elettori, nel loro lavoro, nel loro curriculum dentro la cabina. La specie che sopravvive, dice Beppe Grillo, non è quella più forte ma quella che si adatta meglio: “Un po’ democristiani, un po’ di destra, un po’ di sinistra”. Di quale materia è fatto, allora, quel 32 per cento? C’è un pezzo di Pd, come dicono tutti gli istituti di ...

Tony Iwobi - il primo Senatore di colore della storia della Repubblica italiana è Eletto dalla Lega di Salvini : E’ la Lega, proprio da Bergamo dove ha raccolto il consenso più alto d’Italia, a portare per la prima volta in Parlamento un Senatore di colore: si tratta di Toni ChiKe Iwobi, 62 anni, da 25 militante del Carroccio, piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia e i figli Elisabetta e Clifford (è anche nonno) a Spirano, centro di cinquemila abitanti della Bassa ...

Elezioni : Bressa primo senatore Eletto all’uninominale : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – E’ il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, del Pd, il primo senatore eletto nell’uninominale. Ha ottenuto il 43,03 per cento nel collegio di Bolzano. L'articolo Elezioni: Bressa primo senatore eletto all’uninominale sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni - le trappole sulla scheda che rischiano di fregare l’Elettore. Manuale breve : primo - conoscere (bene) i candidati : Chi è del Pd a Bologna vota Casini e ormai lo sanno tutti. A Modena vota la Lorenzin e anche questo è noto. Chi sceglie il M5s a Potenza o a Pesaro trova Caiata, indagato per riciclaggio ed espulso, e Cecconi, emarginato in qualità di caso alfa del caos sui rimborsi. A Pontida – la culla del leghismo – chi vuole essere fedele al Carroccio e lascia la sua ics sul simbolo di Alberto da Giussano, contribuisce all’elezione di ...

Terremoto - un disegno di legge per mettere in sicurezza l'Italia. Quagliariello : 'Se Eletto - sarà il primo impegno' : ... appunto, e non può essere un peso; In terzo luogo, agevolare l'utilizzo di capitali privati anche per la ricostruzione pubblica; infine, promuovere una politica di educazione civica, come in ...

Sondaggi Elettorali : centrodestra sopra il 36% - M5s si conferma il primo partito : Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali il M5s è ancora e di gran lunga il primo partito italiano, ma sarà difficile per i 5 Stelle arrivare a Palazzo Chigi. A tre settimane dalle elezioni del 4 marzo 2018, i 5...