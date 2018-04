Elena Morali Ha fatto davvero delle avances a Marco Ferri? Isola dei famosi

Simone Barbato/ Dal massaggio hot a Valeria Marini al suo "amore" per Elena Morali (Verissimo) : Simone Barbato , reduce dall'avventura sull'Isola dei Famosi 2018, oggi pomeriggio sbarcherà nel salotto di Verissimo, dove svelerà tutti i retroscena sulla sua permanenza a Cayos Cochinos.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 03:50:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - eliminati e primo finalista/ Elena Morali torna a casa - Amaurys Perez in finale : Isola dei Famosi 2018 : con l'undicesima puntata in onda ieri sera su Canale 5 sono arrivati due verdetti: Amaurys Perez primo finalista ed Elena Morali eliminata.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:10:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 | Puntata 3 aprile 2018 | Amaurys Perez in finale - Elena Morali eliminata - Alessia Mancini e Jonathan nominati : ...

Elena Morali scoppia a piangere : Daniele Bossari interviene : Daniela Bossari chiede scusa a Elena Morali ? Elena Morali , in coppia con Rosa Perrotta, è uno dei concorrenti sospesi di questa settimana all’Isola dei Famosi. Durante uno dei collegamenti di Alessia Marcuzzi con l’Honduras, la fidanzata di Scintilla si è lasciata andare a un gesto spontaneo. Quale? E’ scoppia ta a piangere in diretta televisiva. Ma cosa è successo? Approfittando delle rivelazioni fatte da Franco Terlizzi, la ...

Franco Terlizzi - confronto con i naufraghi : Elena Morali in lacrime : Isola dei Famosi, Franco Terlizzi contro gli altri naufraghi: l’ultimo confronto Franco Terlizzi è tornato in Italia dopo essersi ritirato dall’Isola dei Famosi. L’ormai ex naufrago del reality-show ha confermato di aver dovuto abbondare il gioco a causa di alcuni problemi di salute. Il diretto interessato ha però tranquillizzato la propria famiglia e il pubblico. […] L'articolo Franco Terlizzi, confronto con i naufraghi: ...