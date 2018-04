Elaborata la mappa del DNA del cancro

Blastingnews

: RT @andreabettini: Ecco la mappa con i possibili rientri sull'Italia il 2 aprile della Stazione Spaziale cinese #Tiangong1, elaborata con g… - gabry_rabuzzi : RT @andreabettini: Ecco la mappa con i possibili rientri sull'Italia il 2 aprile della Stazione Spaziale cinese #Tiangong1, elaborata con g… - angeloghinelli : RT @andreabettini: Ecco la mappa con i possibili rientri sull'Italia il 2 aprile della Stazione Spaziale cinese #Tiangong1, elaborata con g… - elmisunny : RT @andreabettini: Ecco la mappa con i possibili rientri sull'Italia il 2 aprile della Stazione Spaziale cinese #Tiangong1, elaborata con g… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) È notizia recente che grazie al lavoro di 150 ricercatori, in 10 anni di studi, si è riuscito a "re" 11.000 tumori; attraverso la tecnica del sequenziamento genico, grazie alla quale è possibile stabilire l'ordine delle basi di un acido nucleico(DNA), sono state analizzate queste mutazioni geniche, che portano alla formazione del, andando a capire più a fondo i meccanismi molecolari che lo riguardano. Il ruolo dei geni nei tumori I tumori sono malattie che hanno inizio in una cellula la cui crescita va fuori controllo replicandosi velocemente. In una cellula normale, i geni sono reputati al controllo della crescita cellulare. Tuttavia, questi processi cellulari possono subire un mal funzionamento causato dall'alterazione dei geni di riferimento: le cosiddette mutazioni. Le mutazioni possono avvenire per due cause principali: esposizione ad agenti cancerogeni o cause legate ...