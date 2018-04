Ecco le giravolte di Luigi dall' euro alle alleanze

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma "Colui che non può cambiare idea è fanatico", disse una volta Winston Churchill. Mentre chi cambia idea ogni giorno èDi Maio.peista a fasi alterne, immigrazionista dal lunedì al venerdì, nei feriali è innamorato del Pd, i festivi vuole fidanzarsi con la Lega. E il reddito di cittadinanza? "Sarà il primo provvedimento". Anzi, non proprio subito perché "bisogna riformare prima i centri per l'impiego". Il capo politico del Movimento Cinque stelle è un campione mondiale della giravolta politica. Più opportunista che confuso. Alla fine di giugno dell'anno scorso diceva: "anze? Nessuna apertura. Non faremoanze programmatiche con nessun partito". Poi sono arrivate le elezioni e Di Maio, all'alba del 5 marzo, ha scoperto di non avere la maggioranza per governare da solo. E ha cominciato a flirtare con Matteo Salvini, segretario del Carroccio. Messaggini, whatsapp, ...