È morto il ciclista Michael Goolaerts | aveva 23 anni

Michael Goolaerts è morto . Il ciclista belga aveva 22 anni : Un gravissimo lutto sconvolge il mondo del ciclismo. Micheal Goolaerts non ce l’ha fatta ed è deceduto presso l’ospedale di Lilla, dove era stato trasportato in elicottero a seguito di un arresto cardiaco accusato nel corso della Parigi-Roubaix. Il corridore belga della Vérandas Willems-Crelan aveva appena 22 anni . E’ stata proprio la squadra ad annunciare la tragica notizia: “È con una tristezza inimmaginabile che ...

Ancona - morto l'uomo che investì il ciclista Michele Scarponi : Ancona, morto l'uomo che investì il ciclista Michele Scarponi Giuseppe Giacconi non si era più dato pace per aver causato la morte dello sportivo e ha smesso di combattere il suo tumore. Sindaco e cardinale avevano espresso solidarietà per il suo dolore.