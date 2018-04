E la Lazio da rimonta agguanta la Roma

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show Lazio vince - Roma agganciata : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

La Lazio travolge in rimonta il Benevento 6-2 : La Lazio cerca il riscatto, dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

Arsenal-Milan 3-1 - papera di Donnarumma La sequenza La rimonta sfuma : Milan fuori La Lazio vince a Kiev e passa : Dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro gli uomini di Gattuso soccombono anche a Londra, anche se possono recriminare sul primo gol dato ai Gunners segnato su un rigore apparso inesistente

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol livescore - ritorno ottavi : Lazio ai quarti! Milan - tentativo rimonta : RISULTATI EUROPA LEAGUE, Diretta gol livescore delle partite di ritorno degli ottavi. La Lazio vince in casa della Dinamo Kiev e si qualifica, il Milan tenta il ribaltone contro l'Arsenal(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:43:00 GMT)

Coppa Lazio Prima Categoria : impresa Giardinetti - rimonta Roma VIII. Le semifinaliste : Roma - Nuova Pescia Romana, Giardinetti Garbatella, Virtus Divino Amore e Roma VIII sono le quattro semifinaliste della Coppa Lazio di Prima Categoria. I verdetti sono arrivati nel pomeriggio, dopo i ...

Lazio-Dinamo Kiev 2-2 : non bastano Immobile e Felipe - biancocelesti rimontati : La Lazio pareggia con la Dynamo Kiev in casa (2-2) nella partita di andata degli ottavi di finale dell'Europa League. In gol Tsygankov di tacco, Immobile, Felipe Anderson e Moraes....

Lazio - Zingaretti : una bellissima rimonta : 23.27 "Con questa scelta in continuità siamo pronti a dare stabilità a questa Regione", ha detto Nicola Zingaretti, in conferenza stampa quando è ormai praticamente certa la sua riconferma a governatore della Regione Lazio. "Otteniamo questa scelta da parte dei cittadini,una incredibile straordinaria e bellissima rimonta nel Lazio nel giorno della più devastante sconfitta per le forze del centrosinistra nella storia della Repubblica. Un ...

Lazio : Zingaretti - straordinaria rimonta : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "E' stato opportuno attendere, sicuramente il dato delle regionali del Lazio è che c'è stata da parte di tutti noi nello stesso giorno una straordinaria e bellissima rimonta nel ...

Lazio - Zingaretti verso la vittoria : 'Rimonta incredibile - ora rigenerare centrosinistra' - : ... un'identità per chi si sente da questa parte del campo, all'insegna del rispetto delle differenze e nella piena condivisione del valore delle differenze, che unite in un'unica cultura politica non ...

Risultati elezioni Lazio - riconferma Zingaretti : "Bellissima rimonta" : Il candidato del centrosinistra davanti a Parisi. Rischio maggioranza debole. Lombardi: "Non ho mai mollato". Pirozzi: "Il nostro è un risultato straordinario" elezioni 4 marzo, Risultati in diretta. ...

Lazio - Zingaretti rieletto : “Straordinaria rimonta” : Lazio, Zingaretti rieletto: “Straordinaria rimonta” Lazio, Zingaretti rieletto: “Straordinaria rimonta” Continua a leggere L'articolo Lazio, Zingaretti rieletto: “Straordinaria rimonta” è su NewsGo.

Regionali Lazio - Zingaretti rieletto : 'Straordinaria rimonta' : "E' un risultato di straordinaria importanza perché avvenuto nello stesso giorno della più devastante sconfitta delle forze di sinistra nella storia della Repubblica". Lo ha detto Nicola Zingaretti , ...

Risultati Regionali Lazio in diretta Elezioni 2018/ Proiezioni e dati reali : Zingaretti bis? Rimonta di Parisi : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. dati spoglio e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Calcio a 5 - 21^ giornata Serie A 2018 : Came Dosson - che rimonta! Batte la Lazio e piazza l’allungo. La Luparense aggancia l’Acqua&Sapone al secondo posto : Came Dosson in fuga al termine della 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti superano in rimonta la Lazio e volano via con 4 punti di vantaggio in classifica sui più diretti rivali, regalando emozioni palpitanti ai propri tifosi in un match ricco di capovolgimenti di fronte. La Lazio, infatti, nella prima frazione va sopra di due gol con Gedson e Jorginho e la Came fa fatica a reagire, ma Bellomo a 8′ dalla ...